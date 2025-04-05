ЦБ к концу 2025 года обновит купюру номиналом 500 рублей





Центробанк разрабатывает дизайн банкноты номиналом 500 рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на регулятора, новая купюру уже может появится к концу 2025 года.

- Работа идет, художники «Гознака» и Банка России уже разработали эскизы этой банкноты, - рассказали замглавы ЦБ Сергей Белов изданию «Интерфакс».

Также в ЦБ заявили, что что Центробанк не собирается отказываться от чеканки пяти- и десятирублевых монет и наращивать печать банкнот этого номинала.

Напомним, к концу этого же года появится с обновленным дизайном и купюра номиналом в 1000 рублей.