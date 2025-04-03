В Волгограде ушла из жизни ветеран военной контрразведки Пелагея Нефедова





В Волгограде на 104-м году жизни скончалась младший лейтенант военной контрразведки «СМЕРШ» Пелагея Степановна Нефедова. Печальное известие, сообщает ИА «Высота 102», сообщили сегодня, 3 апреля, в администрации Центрального района.

Напомним, что Пелагея Степановна работала учителем начальных классов в Сталинграде, когда началась Великая Отечественная война. Уже осенью 1942 года по призыву она отправилась на Сталинградский фронт в инженерно-саперный батальон, где служила секретарем-машинисткой.

В 1943 году Пелагея Нефедова была переведена в штаб резервного фронта, а оттуда – в управление «СМЕРШ» на должность шифровальщицы.

За участие в Великой Отечественной войне Пелагея Степановна награждена орденом Великой Отечественной войны 2 степени, юбилейными медалями.

17 марта 2025 года Пелагея Степановна отметила свой 103-й день рождения.

Фото: администрация Центрального района