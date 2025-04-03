Общество

В Волгограде ушла из жизни ветеран военной контрразведки Пелагея Нефедова

Общество 03.04.2025 17:50
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03.04.2025 17:50


В Волгограде на 104-м году жизни скончалась младший лейтенант военной контрразведки «СМЕРШ» Пелагея Степановна Нефедова. Печальное известие, сообщает ИА «Высота 102», сообщили сегодня, 3 апреля, в администрации Центрального района.

Напомним, что Пелагея Степановна работала учителем начальных классов в Сталинграде, когда началась Великая Отечественная война. Уже осенью 1942 года по призыву она отправилась на Сталинградский фронт в инженерно-саперный батальон, где служила секретарем-машинисткой. 

В 1943 году Пелагея Нефедова была переведена в штаб резервного фронта, а оттуда – в управление «СМЕРШ» на должность шифровальщицы. 

За участие в Великой Отечественной войне Пелагея Степановна награждена орденом Великой Отечественной войны 2 степени, юбилейными медалями. 

17 марта 2025 года Пелагея Степановна отметила свой 103-й день рождения. 

Фото: администрация Центрального района 

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