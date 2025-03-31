Волгоградские газовики напоминают об опасности угарного газа





Природный газ – это тепло и уют в вашем доме. Но при пользовании газовыми приборами нужно строго соблюдать правила их эксплуатации и помнить об опасности отравления угарным газом, образующегося в первую очередь при использовании газовых колонок, котлов и печей. Отравление угарным газом происходит незаметно, так как он не имеет ни цвета, ни запаха!

Симптомы, проявляющиеся при небольших концентрациях, развиваются постепенно: появляется мышечная слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, сонливость. При высокой концентрации угарного газа в помещении достаточно даже пары вдохов для смертельного отравления.







Как не допустить несчастных случаев?

Нарушение правил эксплуатации газового оборудования, использование изношенных газовых приборов, осуществление их самостоятельного монтажа или ремонта могут привести к трагическим последствиям. Для предотвращения несчастных случаев, связанных с угарным газом, при эксплуатации газовых приборов необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха, открыв форточку или поставив окно в «режим проветривания». Важно регулярно проверять дымоходы и вентиляционные каналы. Для этого надо обращаться к специализированным организациям, которые проводят обследование дымвентканалов, что позволяет заблаговременно найти и устранить нарушения.

При эксплуатации газовых колонок категорически запрещено отключать автоматику безопасности, что часто делается абонентами при плохой тяге. В результате угарный газ, не уходящий полностью в дымоход, может вызвать отравление. При использовании печного газового недопустимо закрывать шибер – маленькую заслонку в дымоходе, препятствующую выходу продуктов сгорания в трубу.

Вентиляция – на особом контроле

Особое внимание необходимо обратить на принудительную вентиляцию в ванной комнате и вытяжку на кухне!

В том случае, если проектом дома не предусмотрена установка принудительной вентиляции с подключением к электропитанию в вентканале, то ее монтаж запрещен, поскольку нарушается естественный воздухообмен в помещении, предусмотренный проектом.

Также опасно использовать вытяжку над газовой плитой! Одновременная работа газовой колонки и вытяжки даже при исправных дымоходе и вентиляционном канале приводит к так называемому «опрокидыванию тяги», из-за чего продукты сгорания начинают поступать в жилое помещение!

Действия при отравлении угарным газом

При первых признаках отравления необходимо выключить газовые приборы, открыть окна для проветривания, покинуть помещение и вызвать «Скорую помощь».

Ну и конечно, необходимо сообщить о случившемся в газовую службу.

Телефон аварийной газовой службы 04 или 104 с мобильного.



