Общество

«Не всё так просто»: активист ОНФ и член ОП поспорили из-за платных парковок в Волгограде

Общество 27.03.2025 18:23
0
27.03.2025 18:23


В Волгограде 27 марта самой обсуждаемой новостью стало закрытие большой бесплатной парковки на площади Павших борцов. Информация мэрии о том, что теперь в соответствии с новой схемой организации дорожного движения на этом месте будет организовано пространство без машин, всколыхнуло как противников, так и сторонников этого нововведения.  

В частности, как сообщает ИА «Высота 102», общественник Эдгар Петросян охарактеризовал происходящее желанием неких лиц «поглубже залезть в карман жителей города» в связи с неудовлетворительными сборами от уже действующих платных парковочных пространств в центре города. Также член ОНФ выразил мнение, что теперь, при отсутствии альтернативы, люди наконец-то начинают осознавать на себе все прелести платных парковок. Также общественник порассуждал на тему сбора платы с автомобилистов, отметив, что и здесь «не всё так просто».

- Отдельным пунктом надо выделить, что у нас неадекватно работает общественный транспорт, нет организованных перехватывающих парковок, и главное, отсутствует серьезный градостроительный документ «Комплексная транспортная схема», которая должна регулировать все вопросы транспорта в городе, создавая комфортную городскую среду, - также написал Петросян.

На его пост отреагировал член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков отметив, что ему непонятно о каком «кармане граждан» и «сборе средств с населения» идет речь.

- У офиса моей редакции уже давно частная платная парковка, которой я пользуюсь. В центре мне особо делать нечего, за исключением, пожалуй, заседаний ОПВО, но не вижу проблем пару раз в месяц заплатить 40 рублей, чтобы спокойно там припарковаться. Отдохнуть в бар съездить, для этого такси есть. Если Эдгар так беспокоится о гражданах, то наверное ему нужно пожалеть в первую очередь чиновников, которые теперь вынуждены платить за парковку своих авто))) У них нет никаких льгот, в отличии от большого перечня льготников из числа обычных горожан, - написал Жуков.

Член ОП также высказался о тех, кто заклеивает или снимает номера на своих дорогостоящих автомобилях, чтобы не платить за парковку, отметив, что «это как раз те самые люди которые залезают в карман граждан».

- Общественный транспорт в Волгограде обновили. Скоростной трамвай реконструировали, подвижной состав новый. Электробусы, новые троллейбусы ходят – которые так просили общественники в «письмах к Бастрыкину». Как говорится, пользуйтесь, чего не пользуетесь?! Днем ОТ полупустой ходит..., - в свою очередь констатирует член Общественной палаты. - Безусловно, еще остаются вопросы к мэрии по развитию перехватывающих парковок и альтернативных бесплатных стоянок. Но платные парковки это в первую очередь для кратковременного использования. Приехал в магазин, театр, в кафе на деловую встречу - без проблем стал, где удобно и уехал, так это работает во всех крупных городах мира.

Напомним, что сегодня, 27 марта, администрация Волгограда официально объявила о том, что парковки на площади Павших борцов больше не будет. Автомобилистам предлагают парковаться по обеим сторонам реконструируемой Аллеи Героев, где увеличивается количество парковочных мест. Однако эти места являются платными. Мэрия отмечает, что закрытие площади для машин повысить безопасность пешеходов при пересечении площади Павших борцов и улицы Мира.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.03.2025 19:30
Общество 27.03.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2025 16:53
Общество 27.03.2025 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2025 15:38
Общество 27.03.2025 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.03.2025 15:18
Общество 27.03.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2025 15:04
Общество 27.03.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2025 14:46
Общество 27.03.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2025 14:37 Реклама
Общество 27.03.2025 14:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.03.2025 12:30
Общество 27.03.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2025 12:20
Общество 27.03.2025 12:20
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2025 11:26
Общество 27.03.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2025 10:51
Общество 27.03.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2025 09:38
Общество 27.03.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.03.2025 07:55
Общество 27.03.2025 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2025 21:23
Общество 26.03.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2025 20:40
Общество 26.03.2025 20:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:31
Два игрока «Динамо-Синары» выступят за молодежную сборную России на «Кубке Победы»Смотреть фотографии
20:01
«Это точно приставы были?»: свидетели сняли на видео процесс изъятия машины в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
В Волгограде 28 марта простятся с ветераном Василием ШелестовымСмотреть фотографии
19:03
Российские туристы погибли при крушении батискафа «Синдбад» в ЕгиптеСмотреть фотографии
18:23
«Не всё так просто»: активист ОНФ и член ОП поспорили из-за платных парковок в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде водитель «ВАЗа» скончался после столкновения с фурой «МАН»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:05
«Уцелели только колёса»: в Волгограде очевидцы засняли последствия столкновения «шестёрки» и автовозаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
72-летняя волжанка отдала мошенникам 4 миллиона накопленийСмотреть фотографии
16:53
Волгоградскую УК наказали за двухнедельные мучения жильцов без газаСмотреть фотографии
15:38
В Волгограде провели эко-урок о переработке пластика и вреде пакетированного чаяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:18
«По краешку не пройдёшь»: в Волгограде неожиданно ощетинился тротуар вдоль ул. ГоголяСмотреть фотографии
15:04
По всем фронтам: российским регионам спишут долги для помощи ветеранам СВОСмотреть фотографии
14:46
Водитель БМП из «Бессмертного Сталинграда» Владимир Атарщиков погиб в боюСмотреть фотографии
14:37
У волгоградских трамваев появился свой телеграм-каналСмотреть фотографии
14:06
Трое молодых мужчин пропали в ВолжскомСмотреть фотографии
13:08
Граждане СНГ могут освободиться от долгов перед российскими банками: инструкция «Росбанкрот»Смотреть фотографии
13:03
В Волгоградской области загорелся асфальтовый заводСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
«Теперь в оранжевых тонах»: на севере Волгограда завершается реконструкция важной котельнойСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде возобновят переправу по маршруту «Волгоград — Островная»Смотреть фотографии
12:12
В Волгограде председателя ТСЖ осудили за аферу с квартирой без наследниковСмотреть фотографии
11:26
Волгоградское УФАС проверит цены на хлебСмотреть фотографии
10:51
Власти Волгограда объявили о закрытии бесплатной парковки на площади Павших борцовСмотреть фотографии
10:09
В Волжском пенсионерка умерла на автобусной остановкеСмотреть фотографии
09:59
Житель Волжского ограбил двух подростковСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде у Дома Павлова высадят четырёхметровые клёны за 16,3 млн рублейСмотреть фотографии
09:26
Жалобу на арест волгоградской чиновницы Елисеевой направили в МосгорсудСмотреть фотографии
09:16
В Волгограде рабочим специалистам готовы платить до 85 000 рублей – вакансииСмотреть фотографии
08:51
Похищение плюшевого мишки из цветочного киоска в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:32
Картофель и помидоры снова подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:55
В Волгограде рядом с бывшим «Химпромом» осушили болота ради инвестпроектаСмотреть фотографии
 