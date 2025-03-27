В Волгограде 27 марта самой обсуждаемой новостью стало закрытие большой бесплатной парковки на площади Павших борцов. Информация мэрии о том, что теперь в соответствии с новой схемой организации дорожного движения на этом месте будет организовано пространство без машин, всколыхнуло как противников, так и сторонников этого нововведения.

В частности, как сообщает ИА «Высота 102», общественник Эдгар Петросян охарактеризовал происходящее желанием неких лиц «поглубже залезть в карман жителей города» в связи с неудовлетворительными сборами от уже действующих платных парковочных пространств в центре города. Также член ОНФ выразил мнение, что теперь, при отсутствии альтернативы, люди наконец-то начинают осознавать на себе все прелести платных парковок. Также общественник порассуждал на тему сбора платы с автомобилистов, отметив, что и здесь «не всё так просто».

- Отдельным пунктом надо выделить, что у нас неадекватно работает общественный транспорт, нет организованных перехватывающих парковок, и главное, отсутствует серьезный градостроительный документ «Комплексная транспортная схема», которая должна регулировать все вопросы транспорта в городе, создавая комфортную городскую среду, - также написал Петросян.

На его пост отреагировал член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков отметив, что ему непонятно о каком «кармане граждан» и «сборе средств с населения» идет речь.

- У офиса моей редакции уже давно частная платная парковка, которой я пользуюсь. В центре мне особо делать нечего, за исключением, пожалуй, заседаний ОПВО, но не вижу проблем пару раз в месяц заплатить 40 рублей, чтобы спокойно там припарковаться. Отдохнуть в бар съездить, для этого такси есть. Если Эдгар так беспокоится о гражданах, то наверное ему нужно пожалеть в первую очередь чиновников, которые теперь вынуждены платить за парковку своих авто))) У них нет никаких льгот, в отличии от большого перечня льготников из числа обычных горожан, - написал Жуков.

Член ОП также высказался о тех, кто заклеивает или снимает номера на своих дорогостоящих автомобилях, чтобы не платить за парковку, отметив, что «это как раз те самые люди которые залезают в карман граждан».

- Общественный транспорт в Волгограде обновили. Скоростной трамвай реконструировали, подвижной состав новый. Электробусы, новые троллейбусы ходят – которые так просили общественники в «письмах к Бастрыкину». Как говорится, пользуйтесь, чего не пользуетесь?! Днем ОТ полупустой ходит..., - в свою очередь констатирует член Общественной палаты. - Безусловно, еще остаются вопросы к мэрии по развитию перехватывающих парковок и альтернативных бесплатных стоянок. Но платные парковки это в первую очередь для кратковременного использования. Приехал в магазин, театр, в кафе на деловую встречу - без проблем стал, где удобно и уехал, так это работает во всех крупных городах мира.

Напомним, что сегодня, 27 марта, администрация Волгограда официально объявила о том, что парковки на площади Павших борцов больше не будет. Автомобилистам предлагают парковаться по обеим сторонам реконструируемой Аллеи Героев, где увеличивается количество парковочных мест. Однако эти места являются платными. Мэрия отмечает, что закрытие площади для машин повысить безопасность пешеходов при пересечении площади Павших борцов и улицы Мира.

Фото из архива V102.RU