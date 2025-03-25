В Волгограде на базе алюминиевого завода провели заседание по вопросам экологии

Общество 25.03.2025 12:35
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25.03.2025 12:35
На производственной площадке Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ состоялось заседание рабочей группы по мониторингу реализации экологических мероприятий промышленными предприятиями Волгоградской области. В совещании приняли участие представители ведущих предприятий региона, Волгоградского государственного технического университета и органов власти.
Директор по экологии волгоградского завода Елена Крапчетова отметила в приветственном слове, что многие участники экологического совета уже не первый раз посещают завод.
Начальник отдела стратегического развития и экспорта комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Анна Белоконь подчеркнула важность встречи:
– Это второе заседание в этом году и первое выездное. Перед нами стоит исключительно важная и сложная задача – определение технологических стандартов на производстве и улучшение экологической обстановки в регионе.
Исполняющий обязанности заместителя председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Михаил Мытарев представил нововведения в государственном экологическом регулировании, которые вступают в силу в 2025 году. Заведующий кафедрой «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» ВолгГТУ Владимир Желтобрюхов рассказал о современных технологиях и методиках оценки воздействия предприятий на окружающую среду.
В рамках мероприятия также обсуждались вопросы выполнения природоохранных инициатив Волгоградским алюминиевым заводом. Елена Крапчетова рассказала об истории предприятия, выпускаемой продукции и итогах экологической деятельности за 2024 год, отметив, что завод получил Комплексное экологическое разрешение до 2031 года, а также согласовал программу повышения экологической эффективности, рассчитанную до 2028 года.
Программа повышения экологической эффективности предприятия включила внедрение технологии, которая позволит снизить нагрузку на окружающую среду и привести уровень выбросов к установленным нормативам, а также установку системы видеомониторинга, обеспечивающую автоматический контроль за соблюдением экологических стандартов в производственных корпусах. В настоящее время проводятся мероприятия по реконструкции полигона твердых промышленных отходов.
В завершение встречи участники посетили промплощадку предприятия и познакомились с работой отделения обжига и санитарно-промышленной лаборатории.
– Экология – это не разовая акция, а постоянная работа. Современные технологии позволяют снижать воздействие на окружающую среду без ущерба для производства. Именно поэтому такие встречи важны: они помогают обмениваться опытом, находить новые решения и двигаться к более экологичному будущему, – подвела итог встречи Елена Крапчетова.
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