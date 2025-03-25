В Волгограде на базе алюминиевого завода провели заседание по вопросам экологии





На производственной площадке Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ состоялось заседание рабочей группы по мониторингу реализации экологических мероприятий промышленными предприятиями Волгоградской области. В совещании приняли участие представители ведущих предприятий региона, Волгоградского государственного технического университета и органов власти.

Директор по экологии волгоградского завода Елена Крапчетова отметила в приветственном слове, что многие участники экологического совета уже не первый раз посещают завод.

Начальник отдела стратегического развития и экспорта комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Анна Белоконь подчеркнула важность встречи:

– Это второе заседание в этом году и первое выездное. Перед нами стоит исключительно важная и сложная задача – определение технологических стандартов на производстве и улучшение экологической обстановки в регионе.

Исполняющий обязанности заместителя председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Михаил Мытарев представил нововведения в государственном экологическом регулировании, которые вступают в силу в 2025 году. Заведующий кафедрой «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» ВолгГТУ Владимир Желтобрюхов рассказал о современных технологиях и методиках оценки воздействия предприятий на окружающую среду.





В рамках мероприятия также обсуждались вопросы выполнения природоохранных инициатив Волгоградским алюминиевым заводом. Елена Крапчетова рассказала об истории предприятия, выпускаемой продукции и итогах экологической деятельности за 2024 год, отметив, что завод получил Комплексное экологическое разрешение до 2031 года, а также согласовал программу повышения экологической эффективности, рассчитанную до 2028 года.

Программа повышения экологической эффективности предприятия включила внедрение технологии, которая позволит снизить нагрузку на окружающую среду и привести уровень выбросов к установленным нормативам, а также установку системы видеомониторинга, обеспечивающую автоматический контроль за соблюдением экологических стандартов в производственных корпусах. В настоящее время проводятся мероприятия по реконструкции полигона твердых промышленных отходов.





В завершение встречи участники посетили промплощадку предприятия и познакомились с работой отделения обжига и санитарно-промышленной лаборатории.

– Экология – это не разовая акция, а постоянная работа. Современные технологии позволяют снижать воздействие на окружающую среду без ущерба для производства. Именно поэтому такие встречи важны: они помогают обмениваться опытом, находить новые решения и двигаться к более экологичному будущему, – подвела итог встречи Елена Крапчетова.



