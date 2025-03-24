Общество

Полиция провела «урожайную» вечернюю мегаоблаву в центре Волгограда

Общество 24.03.2025 13:18
0
24.03.2025 13:18


В Центральном районе Волгограда сотрудники Госавтоинспекции провели масштабный рейд, в ходе которого установили всего за один вечер больше 130 нарушителей. На половину из них, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, составлены протоколы об административных правонарушениях. 



Основное внимание инспекторы уделили автомобилям с тонировкой. 

– За несколько часов полицейскими составлены более 70 административных материалов в отношении водителей. Также выявлены факты управления транспортом водителями, не имеющими, либо лишенными права управления, использования транспортных средств, эксплуатация которых запрещена. Всего пресечено более 130 различных административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, – сообщили в пресс-службе Главка полиции. 

В управлении предупреждают, что в ближайшее время такие рейды будут продолжены. При этом нарушителей планируют ловить не только в Волгограде, но также в Волжском и других населенных пунктах региона.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.03.2025 17:03 Реклама
Общество 24.03.2025 17:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.03.2025 16:43
Общество 24.03.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 15:10
Общество 24.03.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 14:58
Общество 24.03.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 12:08
Общество 24.03.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 11:42
Общество 24.03.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:46
Общество 24.03.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:39
Общество 24.03.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:20
Общество 24.03.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:19 Реклама
Общество 24.03.2025 10:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.03.2025 10:03
Общество 24.03.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 08:45
Общество 24.03.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.03.2025 07:12
Общество 24.03.2025 07:12
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 22:08
Общество 23.03.2025 22:08
Комментарии

0
Далее
Общество
23.03.2025 20:51
Общество 23.03.2025 20:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
В Волгограде задержали подростка при попытке сбыта крупной партии наркотиковСмотреть фотографии
17:28
Денис Мантуров посетил ведущие волгоградские предприятияСмотреть фотографии
17:03
В День театра «Царицынская опера» приглашает на балет «Жизель»Смотреть фотографии
16:43
Волгоградцев предупредили о сбое в работе интернет-сервисовСмотреть фотографии
16:31
Волгоградские ватерполистки дома дважды проиграли «Югре»Смотреть фотографии
15:35
Татьяна Голикова заявила о рекордном снижении количества бедных в РоссииСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцы потратили на перекусы 3,1 миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:58
Волгоградцы испытают себя под колючей проволокой и в грязи в первом забеге «Стальной характер»Смотреть фотографии
14:41
В Волгограде потушили пожар около АЗССмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
Труп мужчины нашли на берегу Дона в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
Мэрию Волгограда заставят убрать позорную свалку в ГумракеСмотреть фотографии
13:56
«Снимали всё на телефон»: поджигатели мусорных баков в центре Волгограда попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Воспитанники ДЮЦ разобрали призовые места на турнире по фехтованию в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:18
Полиция провела «урожайную» вечернюю мегаоблаву в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
В Волгограде водителя автобуса №85 оштрафовали за высадку школьникаСмотреть фотографии
12:09
Волгоградец вонзил нож в спину защитника жены и сдался полицииСмотреть фотографии
12:08
Такого в России ещё нет: в Волгограде китайцы сделают из 120-метрового колеса обозрения гигантский «телевизор»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградскую область признали отстающей по вводу жильяСмотреть фотографии
11:42
Учительница математики победила на выборах главы поселения под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:46
Мэрия сообщила о назначении директором школы №121 в Волгограде Игоря БогатоваСмотреть фотографии
10:39
Братья Столбовые из Волгоградской области погибли на СВО в один деньСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде банкомат спас деньги запуганного школьника от мошенниковСмотреть фотографии
10:20
Волгоградский предприниматель с 22 кг свинины нарезал 30 кг мякотиСмотреть фотографии
10:19
Представители Совета молодежи ЕвроХим-ВолгаКалия раздали коллегам георгиевские ленточкиСмотреть фотографии
10:03
Волгоградцев заманивают на работу в такси возможностью получать от 100 тысяч в месяцСмотреть фотографии
09:51
Волгограде на видео попал неожиданный таран «Жигулями» черной BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
Однако, здравствуйте! Гуляющих у Мамаева кургана фазанов сняли на видео волгоградцыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Супруга экс-ректора медуниверситета Ирина Петрова скончалась в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:12
Дожди и потепление прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:12
Такое вот фуэте: в Волгограде вместо балетной студии и променада откроют платную парковкуСмотреть фотографии
 