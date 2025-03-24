Полиция провела «урожайную» вечернюю мегаоблаву в центре Волгограда





В Центральном районе Волгограда сотрудники Госавтоинспекции провели масштабный рейд, в ходе которого установили всего за один вечер больше 130 нарушителей. На половину из них, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, составлены протоколы об административных правонарушениях.





Основное внимание инспекторы уделили автомобилям с тонировкой.

– За несколько часов полицейскими составлены более 70 административных материалов в отношении водителей. Также выявлены факты управления транспортом водителями, не имеющими, либо лишенными права управления, использования транспортных средств, эксплуатация которых запрещена. Всего пресечено более 130 различных административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, – сообщили в пресс-службе Главка полиции.

В управлении предупреждают, что в ближайшее время такие рейды будут продолжены. При этом нарушителей планируют ловить не только в Волгограде, но также в Волжском и других населенных пунктах региона.