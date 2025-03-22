Заморозки до -5 придут в Волгоградскую область

В Волгоградской области в ближайшее время ожидаются ночные заморозки. В Волгоградском ЦГМС опубликовали прогноз погоды до 24 марта, передает ИА «Высота 102».
В субботу, 22 марта, днем ожидается северо-западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет от 0 до +5º, при прояснении до -5º; а днем +8...+13º.
23 марта ночью и утром возможны туман и изморозь. Ночью - 0…+5º, при прояснении до -5º; днем +7...+12º.
Такую же погоду прогнозируют и 24 марта.
В выходные и в понедельник осадков в области не ожидают.
В областном центре самая холодная ночь в ближайшие дни будет в период с воскресенья на понедельник. Температура может опуститься до -2.
Фото V102.RU (архив)