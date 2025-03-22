Общество

Заморозки до -5 придут в Волгоградскую область

Общество 22.03.2025 06:46
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22.03.2025 06:46


В Волгоградской области в ближайшее время ожидаются ночные заморозки. В Волгоградском ЦГМС опубликовали прогноз погоды  до 24 марта, передает ИА «Высота 102».

В субботу, 22 марта,  днем ожидается  северо-западный ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет от  0 до +5º, при прояснении до -5º; а днем +8...+13º.

23 марта ночью и утром возможны туман и изморозь. Ночью - 0…+5º, при прояснении до -5º; днем +7...+12º.

Такую же погоду прогнозируют и 24 марта.

В выходные и в понедельник осадков в области не ожидают. 

В областном центре самая холодная ночь в ближайшие дни будет в период с воскресенья на понедельник. Температура может опуститься до -2.

Фото V102.RU (архив)

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