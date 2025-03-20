Побившая бадиком и покусавшая участкового волгоградка выслушала приговор суда

В городе Новоаннинском Волгоградской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной женщины, которая в июне прошлого года обругала матом, ударила бадиком и укусила участкового полиции. Как сообщает ИА «Высота 102», женщине придется выплатить крупный штраф – в размере 100 тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела, в один из дней июня прошлого года жильцы МКД в Новоаннинском пожаловались представителю полиции на неадекватное поведение своей соседки. Гражданка Ш. в очередной раз шумела и громко ругалась. Прибывший по адресу участковый уполномоченный полиции попытался поговорить с дамой, однако натолкнулся на непонимание и, более того, был побит и укушен.

– Женщина в присутствии посторонних публично оскорбила участкового грубой нецензурной бранью, затем ударила его ортопедической тростью по ноге и укусила в область груди слева, причинив сотруднику полиции физическую боль и телесные повреждения, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Подсудимая вину в совершенных преступлениях не признала.

Районным судом жительница Новоаннинского признана виновной по статьям Уголовного кодекса РФ об оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

