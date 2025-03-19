Общество

«Один погиб, вторая покалечилась»: жители Ерзовки требуют огородить смертельно опасный подвал

Общество 19.03.2025 16:59
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19.03.2025 16:59


В рабочем поселке Ерзовка Городищенского района 9-летняя девочка получила тяжелые травмы после падения в подвал дома №19 улицы Молодежная квартала №1. Как сообщили ИА «Высота 102» соседи пострадавшего ребенка, несчастный случай произошел 16 марта. 

– Дети играли около дома, когда Алиса оступилась и упала с высоты вниз. Прямо на бетонный пол. Девочку срочно увезли в больницу и прооперировали –у нее частичный разрыв селезенки, – рассказали потрясенные жители. – Она из многодетной семьи, у ее мамы младший грудной ребенок. Но теперь мать вынуждена быть рядом с дочкой, и как еще скажется эта травма на ребенке, непонятно. 

В облздраве корреспонденту пояснили, что состояние девочки оценивается как средней степени тяжести. Между тем, по словам жителей поселка, этот открытый подвал уже забрал жизнь человека. 

– Около двух лет назад туда упал мужчина и разбился насмерть, – делятся собеседники информагентства. – Даже после этого спуск в подвал никак не закрыли и не огородили. Теперь там пострадал ребенок. Сколько еще должно произойти несчастных случаев, чтобы наши коммунальщики зашевелились?


Как следует из открытых данных, дом №19 квартала №1 по улице Молодежная обслуживает ООО «Старатель», директором которой является Елена Потапова. В аварийно-диспетчерской службе на вопрос корреспондента, собираются ли коммунальщики решать вопрос с закрытием доступа в подвал, удивились. 

– А что мы можем сделать? Дом был так построен с этим подвалом, его никак не закроешь, – заявили в организации.

Впрочем, затем собеседница пообещала, что передаст жалобу руководству, которое «подумает, как решить эту проблему». При этом предположила вариант поднятия приступков подвального помещения на высоту, которая могла бы уберечь случайных прохожих от этой ловушки. 

Напомним, в Ерзовке в ноябре прошлого года в открытый колодец провалились женщина с собакой. А недавно на улице Комсомольской около дома №9 женщина угодила ногой также в незакрытый колодец. Ее спасли супруг и сосед. Женщина отделалась гематомой на ноге, однако колодец закрыли только через несколько дней после жалоб жителей. 

Фото читателей V102.RU

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