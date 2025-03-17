В центре Волгограда каштановую аллею заменили 50 кленами

Общество 17.03.2025 11:30
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17.03.2025 11:30
В Волгограде около зданий Центрального универмага, ВолгГМУ, гостиниц «Волгоград» и Интурист» со стороны Аллеи Героев сегодня, 17 марта, началась высадка 50 серебристых кленов. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, ранее с данной территории на участок зеленой зоны пр. Ленина между улицами 13-й Гвардейской дивизии и Комсомольской были пересажены порядка 20 каштанов и 8 лип. Такое решение было принято специалистами в связи с тем, что каштаны находились на открытом солнце, что затрудняло их рост. Особенно ситуация ухудшилась в последние годы из-за особенно жаркой погоды. Клены, выбранные в качестве замены пересаженным каштанам, хорошо переносят высокую температуру.
Одновременно около Аллеи героев идет высадка полутора сотен новых деревьев хвойных и лиственных пород, а также декоративного кустарника в рамках реконструкции этой территории.
Видео администрации Волгограда t.me
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