В центре Волгограда каштановую аллею заменили 50 кленами

анее с данной территории на участок зеленой зоны пр. Ленина между улицами 13-й Гвардейской дивизии и Комсомольской были пересажены порядка 20 каштанов и 8 лип. Такое решение было принято специалистами в связи с тем, что каштаны находились на открытом солнце, что затрудняло их рост. Особенно ситуация ухудшилась в последние годы из-за особенно жаркой погоды. Клены, выбранные в качестве замены пересаженным каштанам, хорошо переносят высокую температуру.

В Волгограде около зданий Центрального универмага, ВолгГМУ, гостиниц «Волгоград» и Интурист» со стороны Аллеи Героев сегодня, 17 марта, началась высадка 50 серебристых кленов. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города, р