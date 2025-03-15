«Висячие» сады появятся в ЦПКиО Волгограда

Общество 15.03.2025 13:30
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15.03.2025 13:30
ЦПКиО Волгограда признан лидером в развитии тренда на возрождение парков культуры и отдыха страны. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель парка Андрей Еркин, эту территорию привел в пример за грамотное интегрирование аттракционов в природный ландшафт член Совета Ассоциации парков России Андрей Лапшин. Статья председателя подкомитета по управлению городскими парками и развитию общественных пространств ТПП РФ и президент Международного форума парков стран БРИКС была опубликована в главном каталоге сферы развлечений «Каталог индустрии развлечений».- Необходимо правильно интегрировать площадку аттракционов или отдельный аттракцион в парке в ландшафтную среду, чтобы аттракцион был еще своего рода фотозоной и элементом ландшафтной инфраструктуры, - высказался Андрей Лапшин.
Напомним, в настоящее время в ЦПКиО Волгограда насчитывается около 40 аттракционов и зон отдыха. Примечательно, что аттракционы гармонично вписываются в ландшафтный дизайн с помощью в том числе вертикального озеленения. Например, в текущем сезоне парковые активности будут украшены «висячими» садами – на кровлях входных групп экстрим-объектов «Мельница», «Седьмое небо», «Башня свободного падения» будут «разбиты» сады с растениями.Фото: Андрей Еркин t.me
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