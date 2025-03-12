В Волгоградской области ожидают рекордные +23

Общество 12.03.2025 08:56
0
12.03.2025 08:56
В Волгоградской области будет теплеть с каждым днем, а к пятнице, 14 марта, температура в некоторых районах региона достигнет рекордных +23. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, уже сегодня, 12 марта, столбик термометра достигнет на отдельных территориях +20, в Волгограде ожидается на 3 градуса меньше.
При этом завтра, 13 марта, потепление достигнет +21, а в последний рабочий день этой недели прогнозируют +23. В областном центре будет до +20.
Не испортят теплую мартовскую погоду и небольшие дожди, которые могут пройти 13 марта в Волгограде и области.
Между тем, аномальное тепло фиксируется и в других регионах ЮФО. Например, в Краснодаре 10 марта был побит температурный рекорд, который держался с 1947 года. В этот день на Кубани было зафиксировано 22 градуса, тогда как на второй год после окончания войны было на 1 градус меньше.
Фото V102.RU
В Волгограде стоимость квартиры на «вторичке» стала вдвое дороже частного дома12.03.2025 12:56
Общество 12.03.2025 12:56
В Волгограде у аграрного университета заметили красный Ferrari за 17 млн рублей12.03.2025 12:26
Общество 12.03.2025 12:26
Волгоградским дачникам рассказали, какие постройки не требуют регистрации12.03.2025 11:42
Общество 12.03.2025 11:42
Волгоградец перечислил на «безопасный счет» 4,5 млн рублей12.03.2025 11:26
Общество 12.03.2025 11:26
Под Волгоградом сотни рыбаков штурмуют Камышинский залив из-за чехони12.03.2025 11:16
Общество 12.03.2025 11:16
Мошенники начали обманывать россиян с помощью самозапрета на кредиты12.03.2025 10:13
Общество 12.03.2025 10:13
На волгоградском предприятии обнаружили 261 кг странной форели12.03.2025 10:02
Общество 12.03.2025 10:02
На севере Волгоградской области развели понтонный мост из-за паводка12.03.2025 08:28
Общество 12.03.2025 08:28
Бойца с позывным «Тринадцатый» похоронят в Волгоградской области12.03.2025 08:08
Общество 12.03.2025 08:08
Прогреть, пробудить и удобрить: волгоградским дачникам раскрыли тайны урожайных грядок12.03.2025 07:50
Общество 12.03.2025 07:50
Под Волгоградом оштрафовали любителя зимней рыбалки из-за перебора жерлиц12.03.2025 07:02
Общество 12.03.2025 07:02
Волгоградцам разрешили садиться в поезд без справок11.03.2025 21:31
Общество 11.03.2025 21:31
Жители двух пятиэтажек в Волгограде тонут в кипятке11.03.2025 21:13
Общество 11.03.2025 21:13
Алиментщик из Волгоградской области исправился после 10-часовой вахты в ЖКХ11.03.2025 20:48
Общество 11.03.2025 20:48
В Волгоградской области похоронят 28-летнего мобилизованного Вадима Головырина11.03.2025 20:14
Общество 11.03.2025 20:14