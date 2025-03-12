В Волгоградской области ожидают рекордные +23





В Волгоградской области будет теплеть с каждым днем, а к пятнице, 14 марта, температура в некоторых районах региона достигнет рекордных +23. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, уже сегодня, 12 марта, столбик термометра достигнет на отдельных территориях +20, в Волгограде ожидается на 3 градуса меньше. В Волгоградской области будет теплеть с каждым днем, а к пятнице, 14 марта, температура в некоторых районах региона достигнет рекордных +23. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, уже сегодня, 12 марта, столбик термометра достигнет на отдельных территориях +20, в Волгограде ожидается на 3 градуса меньше.

При этом завтра, 13 марта, потепление достигнет +21, а в последний рабочий день этой недели прогнозируют +23. В областном центре будет до +20. При этом завтра, 13 марта, потепление достигнет +21, а в последний рабочий день этой недели прогнозируют +23. В областном центре будет до +20.

Не испортят теплую мартовскую погоду и небольшие дожди, которые могут пройти 13 марта в Волгограде и области. Не испортят теплую мартовскую погоду и небольшие дожди, которые могут пройти 13 марта в Волгограде и области.

Между тем, аномальное тепло фиксируется и в других регионах ЮФО. Например, в Краснодаре 10 марта был побит температурный рекорд, который держался с 1947 года. В этот день на Кубани было зафиксировано 22 градуса, тогда как на второй год после окончания войны было на 1 градус меньше. Между тем, аномальное тепло фиксируется и в других регионах ЮФО. Например, в Краснодаре 10 марта был побит температурный рекорд, который держался с 1947 года. В этот день на Кубани было зафиксировано 22 градуса, тогда как на второй год после окончания войны было на 1 градус меньше.

Фото V102.RU