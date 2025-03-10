В Рудне полуночный заезд закончился для подростка столкновением с ЛЭП





9 марта в Рудне Волгоградской области произошла авария с участием иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102», подросток, находясь за рулём автомобиля, не справился с управлением и врезался в линию электропередач.

— В 00:05 17-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем Nissan Tiida напротив дома № 166 по ул. Октябрьская р.п. Рудня, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на опору ЛЭП, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранительных органов, девушка, находящаяся на пассажирском сидении, получила травмы и была доставлена медиками в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области