Волгоградцам напомнили о продолжительных выходных в мае и июне





Совсем скоро жителей всей России, в том числе и Волгоградской области, снова ждут продолжительные выходные, когда все смогут насладиться теплой погодой и отдыхом. Как сообщает V102.RU, в мае и июне россиян ожидает отдых из-за переноса нерабочих дней 23 февраля и 8 марта.

Так, из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом выходные дни будут 8, 9, 10 и 11 мая. Из-за 8 марта дополнительный выходной появится 13 июня, после 12 июня — Дня России. Поэтому россияне смогут отдохнуть в этом месяце с 12 по 15 июня.

Данное постановление было принято правительством РФ.