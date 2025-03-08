



В Волгоградской области региональный комитет юстиции поделился статистикой ЗАГСов об именах новорожденных. Как сообщает ИА «Высота 102», чаще всего волгоградцы в январе 2025 года называли мальчиков именами Артём, Иван, Матвей, Дмитрий и Тимофей. Также в ТОП-10 вошли Егор, Михаил, Александр, Марк и Павел.

При наречении девочек жители региона также придерживались консервативных подходов. В числе женских имён популярны были: Василиса, София, Мария, Варвара, Ева, Виктория, Мирослава, Анна, Ксения, Вероника.

Однако часть родителей всё же решили немного разнообразить популярный набор редкими и даже экзотическими экземплярами: Дунай, Пантелеймон, Остап, Мелик-Демир, Менуа, Мирас.

Традиционно с большим креативом к наречению потомства подошли родители девочек. Так, благодаря их фантазии свет увидели: Забель, Иванна, Ладислава, Миролина, Оливия-Роза и Офелия.