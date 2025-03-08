



В Волгоградской области стремительное потепление спровоцировало резкое таянье снежного покрова. В результате в северных и центральных районах области талые воды начали подтапливать населённые пункты. Как сообщает ИА «Высота 102», вслед за Фролово удар принял и город Котово. Здесь очевидцы засняли, как под воду ушла одна из улиц.







- 7 марта самое настоящее озеро образовалось на ул. Коммунистическая. Глубина «водоёма» сантиметров 20-30. При этом участок и так был сам по себе опасный – яма на яме. Так теперь водитель вообще не видит, что под водной гладью находится, - рассказал один из местных жителей.

Судя по опубликованным кадрам, проехать здесь рискуют лишь отчаянные автолюбители. На видео попал момент, как водное препятствие преодолевает водитель «Жигулей».

Горожане уверяют, что о состоянии дороги местные власти не могут не знать – котовчане регулярно направляют жалобы в мэрию, однако ситуация из года в год повторяется, за тем исключением, что выбоин становится всё больше.

Фото и видео: Котовский разворот / t.me