Общество

Бурный паводок захватывает улицы Фролово

Общество 07.03.2025 20:51
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07.03.2025 20:51


Во Фролово Волгоградской области городские службы устраняют последствия повышения уровня талых вод в городских балках, которое произошло из-за резкого потепления, и проводят работы для предотвращения затопления частного сектора.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Фролово, из-за бурных потоков пришлось  перекрывать движение под железнодорожным мостом. А на пересечении Дорошевой балки с улицей Дзержинского частные дома ограждают от стремительно прибывающей воды мешками с песком.




В администрации Фролово подчеркнули, что ситуация остается контролируемой.

Напомним, Фролово каждый год первым среди муниципалитетов  сталкивается с паводком в городской черте из-за резкого таяния снега в полях и на лугах. Под угрозой оказываются в первую очередь частные дома и подворья.

Видео администрации Фролово VK.com

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