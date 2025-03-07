Бурный паводок захватывает улицы Фролово

Во Фролово Волгоградской области городские службы устраняют последствия повышения уровня талых вод в городских балках, которое произошло из-за резкого потепления, и проводят работы для предотвращения затопления частного сектора.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Фролово, из-за бурных потоков пришлось перекрывать движение под железнодорожным мостом. А на пересечении Дорошевой балки с улицей Дзержинского частные дома ограждают от стремительно прибывающей воды мешками с песком.
В администрации Фролово подчеркнули, что ситуация остается контролируемой.
Напомним, Фролово каждый год первым среди муниципалитетов сталкивается с паводком в городской черте из-за резкого таяния снега в полях и на лугах. Под угрозой оказываются в первую очередь частные дома и подворья.