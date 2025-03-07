В Волгограде Бастрыкин взял на карандаш аварийный дом на ул. Калининградской





Александр Бастрыкин вынужден был вновь погрузиться в коммунальные проблемы волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель СК России заинтересовался жалобами жителей многоквартирного дома №7 на ул. Калининградской.

- В сети Интернет размещено обращение к Председателю СК России А.И. Бастрыкину от жительницы многоквартирного дома по улице Калининградской города Волгограда. Она сообщила, что здание 1950 года постройки признано аварийным в 2018 году, однако до настоящего времени граждане не расселены. При этом в строении протекает кровля, на стенах появились трещины, изношены инженерные системы, в результате чего жилые помещения постоянно затапливаются, в том числе кипятком, - рассказали журналистам в Следкоме.

При этом собственники неоднократно обращались в надзорные органы, но ситуация по-прежнему остаётся критичной, а жильцы вынуждены находится в опасных условиях.

По доводам волгоградцев в СК организована процессуальная проверка. Её результаты будут приобщены к уголовному делу, ранее возбуждённому в отношении чиновников администрации Волгограда из-за волокиты с признанием жилого фонда аварийным, а также длительного непринятия мер по расселению граждан из опасных условий.

Отметим, о результатах предварительного расследования СУ СК России Волгоградской области предстоит доложить в центральный аппарат ведомства.

Фото: панорама сервиса "Яндекс. Карты"