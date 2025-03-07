Общество 07.03.2025 14:24
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07.03.2025 14:24
Сегодня, 7 марта, в Калаче-на-Дону простятся с участником Великой Отечественной войны, Почетным гражданином города Степаном Ивановичем Кожемякиным. Эту печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в администрации Калачевского района Волгоградской области. Ветерану было 97 лет.
Степан Иванович родился 9 апреля 1927 года в хуторе Сухановском Кагановичского района Сталинградской области. На фронт его призвали в 1944 году. Он участвовал в боевых действиях Забайкальского военного фронта и в войне с Японией в 1945 году. Был награжден медалью «За победу над Японией». После демобилизации в 1951 году вернулся домой, где работал буровиком, механизатором, плотником и слесарем.
Степан Иванович до последнего старался встречаться с подрастающим поколением, делился воспоминаниями о войне, о Сталинградской битве, которая началась, когда он был еще подростком. Буквально около месяца назад о Степане Ивановиче сняли сюжет волгоградские тележурналисты. Тогда он признался, что очень ждет весны, чтобы посадить цветы в своем дворе… Но этому не суждено было сбыться.
Близким и родным участника войны земляки выражают соболезнования.
Фото газеты «Борьба»
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