Общество

В Волгоградской области 7 марта потеплеет до +15

Общество 06.03.2025 21:49
0
06.03.2025 21:49


В Волгоградской области 7 марта в некоторых местах температура воздуха поднимется до +15. Такие данные опубликовал Волгоградский ЦГМС. Как сообщает ИА «Высота 102», на отдельных территориях ночью могут пройти дожди, прогнозируют также морось, гололедицу и туман. Однако днем столбик термометра резко поднимется. В этот день также ожидается ветер с порывами 15-20 м/с.
В Волгограде 7 марта будет без осадков, ветер западный – 8-13 м/с. Днем потеплеет до +13.
Однако в последующие дни, до воскресенья дневные температуры будут постепенно снижаться. В Волгограде 8 марта будет до +9.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.03.2025 22:17
Общество 06.03.2025 22:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 21:20
Общество 06.03.2025 21:20
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 19:55
Общество 06.03.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 19:13
Общество 06.03.2025 19:13
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 18:41
Общество 06.03.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 18:38
Общество 06.03.2025 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 18:05
Общество 06.03.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 17:03
Общество 06.03.2025 17:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 17:02
Общество 06.03.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 16:59
Общество 06.03.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 16:03
Общество 06.03.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 14:52
Общество 06.03.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 14:48
Общество 06.03.2025 14:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.03.2025 14:27
Общество 06.03.2025 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2025 13:55
Общество 06.03.2025 13:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:17
Авиарейс Волгоград-Казань отменили 7 мартаСмотреть фотографии
21:49
В Волгоградской области 7 марта потеплеет до +15Смотреть фотографии
21:20
Облкомветеринарии: количество бездомных животных снизилось до 19967Смотреть фотографии
20:58
В Волжском разыскивают водителя, сбившего женщину около ТЦ PlazaСмотреть фотографии
20:37
Житель Урюпинска закредитовал друга на 1,2 млн рублейСмотреть фотографии
19:55
Двоим жителям Фролово выписали штрафы за оскорбления на собрании в гаражеСмотреть фотографии
19:13
Не бараки, а эко-технологии: в России задумались о переселении из аварийных домов в МКД из дереваСмотреть фотографии
18:41
Группе из 17 человек поручили «зачистку» центра Волгограда от проводовСмотреть фотографии
18:38
Ляонинская компания построит в Волгограде 120-метровое колесо обозренияСмотреть фотографии
18:05
«Живем словно на болоте»: в Волгограде топит дома из-за строительства дороги к Родниковой долинеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:47
ЦБ принял меры для снижения закредитованности волгоградских компанийСмотреть фотографии
17:24
Волгоградский «Ротор» 16 марта сыграет домашний матч с «Соколом» в КалининградеСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде объявили о закрытии катка и горок в ЦПКиОСмотреть фотографии
17:02
Волгоградцам предлагают поделиться друг с другом ненужными книгамиСмотреть фотографии
16:59
Загадочно пропавшую два года назад Марию Седову нашли в МосквеСмотреть фотографии
16:54
Хакеры сорвали закупку лекарств для жителей региона РоссииСмотреть фотографии
16:42
В Волжском камера засняла наезд автомобиля на женщину у ТЦ PlazaСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
Курьера мошенников из Камышина обязали отдать деньги 95-летней пенсионеркеСмотреть фотографии
16:03
В Урюпинске похоронят погибшего в ДНР Александра СуязоваСмотреть фотографии
15:23
Апелляция подтвердила приговор треш-стримеру Прокудину за оскорбления участников СВОСмотреть фотографии
15:17
Волгоградская область и «Ростелеком» определили направления дальнейшей цифровизации регионаСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде аврально закупают остановки за 24,7 млн рублейСмотреть фотографии
14:50
Ревнивую волгоградку заключили под стражу за роковой удар ножом в сердцеСмотреть фотографии
14:48
Постояльцы социальной гостиницы в Волгоградской области принимали гостей и подаркиСмотреть фотографии
14:27
Мошенники могут оставить волгоградок без цветов на 8 МартаСмотреть фотографии
14:21
В промзоне Волжского обнаружили свалку гробовСмотреть фотографии
13:55
Роструд напомнил волгоградцам о сокращенном предпраздничном днеСмотреть фотографии
13:53
Волгоградки признались, о чем мечтают и что получают в подарок на 8 МартаСмотреть фотографии
13:49
Стала известна причина эвакуации автовокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:21
На совещании под Волгоградом обсудили поддержку фермеров и их ответственность перед природойСмотреть фотографии
 