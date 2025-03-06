Общество 06.03.2025 19:55
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06.03.2025 19:55
Двоих жителей Фролово привлекли к административной ответственности за оскорбления председателя гаражного общества и его супруги. В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области V102.RU рассказали, что события произошли 7 декабря прошлого года во время отчетно-выборного собрания членов потребительского гаражного общества «Автомобилист».
65-летние Владимир Г. И Виктор Ш. высказали в адрес председателя и его жены оскорбления, «унижающие их честь и достоинство, выраженные в неприличной и противоречащей общепринятым нормам морали нравственности форме».
Прокуратура вынесла постановления о возбуждении производства об административном правонарушении, которые рассмотрел мировой судья.
На заседании Владимир Г. виновным себя признал частично, пояснив, что председателя он не оскорблял. А слово, которым он назвал женщину, является, по его мнению, литературным. Виктор Ш. не согласился с выдвинутыми обвинениями. Он заявил, что не оскорблял ни председателя, ни его жену. Однако мировой судья судебного участка №58 Волгоградской области, выслушав в том числе показания свидетелей, признал мужчин виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.61 КоАП РФ.
Они оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый. Постановления мирового судьи в законную силу не вступили.
Фото V102.RU
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