Спасенная в ЛНР собака умерла от онкологии в Волгограде

Общество 05.03.2025 15:40
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05.03.2025 15:40
Горькую новость сообщили сегодня, 5 марта, в волгоградском зооцентре «Дино». Как рассказали ИА «Высота 102» волонтеры, спаниель Луша, которую из очередной командировки в ЛНР привезли в Волгоград сотрудники центра, умерла от онкологии.
- Диагноз – плоскоклеточный рак, имеет очень агрессивную форму и не оставляет никаких шансов. Беги по радуге, наша луганская доченька, туда, где нет боли, страха и войны… - обратилась, не скрывая слез, к подписчикам группы директор зооцентра «Дино» Анжела Макарова.
Напомним, ИА «Высота 102» рассказывало об истории Луши, с которой познакомились сотрудники центра во время одной из командировок в ЛНР. У собаки была онкология – огромная опухоль на мордочке. Местные зоозащитники не смогли ее вылечить – диагноз был серьезный, да и не хватало необходимых лекарств.
Волонтеры «Дино» решили попробовать подарить больной собаке шанс на жизнь. Ее привезли в Волгоград, сделали красивую «прическу» и стали лечить. Луша проходила курсы химиотерапии. А в начале января всеобщая любимица преподнесла «сюрприз» - родила четырех чудесных щенков. Луша оказалась замечательной мамочкой, но после окончания кормления ее забрали от «детворы» на очередное лечение.
А буквально на днях все лушины детки обрели хозяев и уехали в семьи. Как поделились в зооцентре, желающих получить очаровательных щенков оказалось так много, что сотрудникам пришлось в буквальном смысле слова устраивать своеобразный «кастинг» и выбирать самых достойных и надежных.
Фото зооцентра «Дино» VK.com
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