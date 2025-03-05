Общество

В Волгоградской области раньше срока стартует пожароопасный сезон

Общество 05.03.2025 16:03
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05.03.2025 16:03


В Волгоградской области с 20 марта стартует пожароопасный сезон. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление губернатора Андрея Бочарова опубликовано на сайте обладминистрации сегодня, 5 марта. 

Сезон, связанный с запретом разведения костров и необходимостью соблюдения мер безопасности, продлится с 20 марта по 31 октября. Решение о более раннем начале пожароопасного сезона в регионе принято с целью дополнительной профилактики. 

– Прошлогодний сухостой после схода снега может привести к учащению случаев возгорания и распространению пожаров на лес и населённые пункты. Сдвиг сроков позволит раньше начать подготовку к пожароопасному сезону и принять комплекс профилактических мер, - уточнили в облкомприроды. 

Напомним, 4 марта состоялось заседание совета при полпреде президента РФ в Южном федеральном округе Владимире Устинове. Мероприятие было посвящено готовности субъектов к весеннему паводку и пожароопасному сезону. По видеоконференцсвязи о ситуации в регионе доложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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