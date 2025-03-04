Уникальные кадры парада планет сняли с борта МКС

Общество 04.03.2025 09:12
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04.03.2025 09:12
Космонавт и спецкор ТАСС Иван Вагнер поделился кадрами парада планет, которые ему удалось сделать с борта МКС. Удивительное видео опубликовал космонавт в своем телеграм-канале, передает ИА «Высота 102».
Напомним, явление большого парада планет можно было наблюдать 28 февраля. Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн выстроились в ряд, однако с поверхности земли увидеть все планеты одновременно было весьма проблематично. Волгоградцы также фиксировали в небе лишь часть небесных тел. А вот с борта МКС парад планет выглядит компактно и четко.
Видео Ивана Вагнера t.me
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