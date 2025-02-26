Волгоградцам-олимпийцам увеличили выплаты

Общество 26.02.2025 11:37
0
26.02.2025 11:37
Волгоградские спортсмены, завоевавшие высокие награды на олимпиадах, будут получать проиндексированные выплаты в 2025 году за свои прошлые достижения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление губернатора, чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и их тренеры за чемпионство будут получать с 1 января 35430 рублей. В прошлом году размер выплат дополнительного материального обеспечения победителей Олимпиад составлял 34067 рублей.
Серебряным призерам и их тренерам будут выплачивать ежемесячно по 23620 рублей (в прошлом году было 22711 рублей). Для обладателей бронзовых медалей и их наставников выплаты увеличены до 11811 рублей (было 11356 рублей).
Фото V102.RU (архив)
Авария на электроподстанции оставила без тепла отдельные МКД в Волгограде26.02.2025 16:03
Общество 26.02.2025 16:03
В 48 школах Волгоградской области ввели карантин из-за ОРВИ26.02.2025 14:21
Общество 26.02.2025 14:21
«Работаем, как и прежде»: новый перевозчик пообещал не поднимать стоимость проезда на маршруте №17426.02.2025 14:04
Общество 26.02.2025 14:04
Троих погибших на СВО хуторян похоронят в Волгоградской области26.02.2025 13:57
Общество 26.02.2025 13:57
Терапевтическое отделение больницы №22 займут волгоградцы с пневмонией26.02.2025 13:22
Общество 26.02.2025 13:22
Кабмин выделил 10 млн на подключение волгоградских льготников к газовым сетям26.02.2025 12:30
Общество 26.02.2025 12:30
В Волгограде мосты украсят ко Дню Победы флагами за 10,3 млн рублей26.02.2025 12:17
Общество 26.02.2025 12:17
Уже не «Ибиса» и не MAXSIM: в Волгограде снесут здание скандального ночного клуба, где отжигала Собчак26.02.2025 11:05
Общество 26.02.2025 11:05
Бочаров: в Волгоградской области возведут еще четыре современные школы26.02.2025 11:01
Общество 26.02.2025 11:01
Маршрутки №174 Волгоград-Краснослободск продолжили работу после смерти перевозчика26.02.2025 10:53
Общество 26.02.2025 10:53
Волгоградский предприниматель «нахимичил» партию сливок и творога26.02.2025 10:31
Общество 26.02.2025 10:31
В Котово в минус 20 три МКД остались без тепла26.02.2025 10:19
Общество 26.02.2025 10:19
Волгоградцам рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию26.02.2025 09:57
Общество 26.02.2025 09:57
68-летний глава района Волгоградской области сыграл за хоккейную сборную26.02.2025 09:10
Общество 26.02.2025 09:10
Патриарх Кирилл наградил Александру Пахмутову орденом, как у Лаврова26.02.2025 08:16
Общество 26.02.2025 08:16