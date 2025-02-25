Полтонны шашлыка и 10 тыс. блинов предложат съесть волгоградцам на Масленицу

На Масленицу в Волгограде приготовят 10 тысяч блинов и полтонны шашлыка из разных видов мяса. Как сообщили V102.RU в ЦПКиО, и мясо, и блины можно будет приобрести в парке во время масленичных гуляний. Бесплатно гостей накормят только кашей - планируется раздать около 500 порций.

Празднование Масленицы пройдет 1 и 2 марта в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Гастро-площадки с шашлыком, блинчиками и выпечкой развернут вдоль дороги болельщиков. Возле главной сцены будет работать ярмарка, где можно будет приобрести домашний сыр, варенье и выпечку.

Бесплатной кашей посетителей ЦПКиО угостят 1 марта у мастерской «Подворье». В этот день гостей ждут народные забавы, мастер-классы, ярмарка, выступление известных волгоградских коллективов.

Кульминацией второго дня празднования, 2 марта, станет сжигание восьмиметрового чучела Масленицы.