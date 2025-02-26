Правила продажи домов и дач изменятся для волгоградцев с 1 марта





1 марта 2025 года вступает в силу норма Федерального закона от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которой продать, подарить земельный участок, а также совершить с ним иную подлежащую регистрации сделку можно будет только в случае, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения о местоположении его границ. Как пояснили V102.RU в администрации Волжского, такие же правила вводятся и в отношении кадастрового учета и регистрации прав на здания, сооружения и объекты незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке без установленных границ.

Как отмечают специалисты МУП «БТИ», при отсутствии в ЕГРН сведений о границах земельных участков невозможно однозначно определить, где этот земельный участок в действительности находится и какова его площадь. Отсюда при сделках с землей могут возникать споры относительно актуальной цены объекта. Были случаи подлога, связанного с включением в границы участка соседних территорий. Кроме того, ошибки в площади участка могут стать причиной неверного определения его кадастровой стоимости и, как следствие, неверного определения размера земельного налога.

Без регистрации недвижимости в ЕГРН собственник не сможет застраховать имущество, официально подключить коммуникации или получить компенсацию в случае потери или повреждения имущества.

В то же время, если дачники в частном порядке заказывали определения границ, то теперь это можно сделать централизованно целыми СНТ. Комплексные кадастровые работы позволяют провести массовое межевание – зарегистрировать границы всех участков в СНТ за одну процедуру или исправить кадастровые ошибки и сдвиги. Для проведения комплексных кадастровых работ готовится один межевой план, съемка делается сразу на все СНТ.