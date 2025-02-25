МВД: мошенники «омолодились» для студентов





Схемы мошенничества стали адаптировать под молодежь для обмана студентов и школьников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, злоумышленники чаще всего связываются с молодыми людьми под видом педагогов или профильных студенческих организаций.

Для своей схемы они просят россиян назвать код авторизации для доступа к аккаунту на «Госуслугах». После получения доступа к сервису аферисты подгружают поддельные доверенности и направляют заявки в банки для оформления кредитов.

— Когда гражданин убежден во взломе, подключается фейковый «Росфинмониторинг» или «следователь» (в одном из совершенных преступлений фигурировали сотрудники якобы Роспотребнадзора). Цель злоумышленников - убедить в том, что гражданин контролирует ситуацию и, если просто следовать инструкциям, то неприятных последствий удастся избежать, — пояснили в ведомстве.

Жертву также могут попросить сфотографировать банковскую карту с обратной стороны или предложить «задекларировать» деньги.