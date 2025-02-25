Общество

Добирайтесь, как можете: маршрут №174 из Краснослободска приостанавливает работу из-за смерти перевозчика

Общество 25.02.2025 19:43
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25.02.2025 19:43


Сегодня, 25 февраля, жителей города Краснослободска, которые добираются в Волгоград на маршрутках №174, шокировали новостью о временном прекращении работы этого маршрута, передает V102.RU.

- Уважаемые пассажиры, возникли неопределённые трудности у маршрута 174 , умер перевозчик..., - такое объявление появилось в чате «Послушано Краснослободск» несколько часов назад.

Жителей проинформировали, что пока маршрут №174 не будет работать какое-то время. Пассажирам предлагают добираться в Краснослободск и Вторую Пятилетку на маршруте №138.


Согласно данным системы СПАРК, маршрут №174 обслуживал ИП Авдеев Н.И. В настоящее время указано, что этот ИП недействующий из-за смерти предпринимателя.

Жители Краснослободска уже создают чаты в соцсетях, чтобы решить возникшую транспортную проблему. Здесь предлагают писать тем, кто может кого-то подвезти или стать попутчиком.

В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области информагентству пояснили, что пытаются как можно быстрее решить возникшую транспортную проблему. 

- Маршрут №174 ТРЦ «Акварель» (Волгоград) – Песчанка (Среднеахтубинский район) обслуживался индивидуальным предпринимателем. В ведомстве в курсе сложившейся ситуации и уже предприняли необходимые меры по определению временного перевозчика. При поступлении соответствующей заявки (или нескольких одновременно) вся документация будет оперативно рассмотрена. Если заявка будет соответствовать всем критериям – перевозчик выйдет на маршрут, - сообщили в облкомдортрансе.

До тех пор, пока профильные службы не найдут нового перевозчика, жиетлям Краснослободска предлагают добираться до Волгограда на проходящих маршрутах № 146 Волжский - Волгоград, № 246 Волжский - Волгоград, № 152Т Волгоград - х. Тумак, № 156Т Волгоград - х. Клетский.

Напомним, что в декабре 2024 года жителей Краснослободска шокировали новостью о предстоящей транспортной реформе, согласно которой маршрутку №174 хотели пустить по усеченному маршруту только до железнодорожного вокзала. Реформу хотели запустить еще в конце прошлого года, но потом власти решили еще все обдумать и отложили этот вопрос до лета 2025 года.

Фото из архива V102.RU

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