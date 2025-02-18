Общество

Волгоградская область передала на фронт дроны и мототехнику

Общество 18.02.2025 15:32
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18.02.2025 15:32


18 февраля в Волгоградской области завершилось формирование очередного конвоя в зону специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз фонд «За Победу» приобрёл для военных 50 мотоциклов и 5 квадроциклов, а также FPV-дроны.

Отметим, уже в ближайшие дни груз будет доставлен в воинские части волгоградского гарнизона. Техника необходима бойцам для выполнения боевых задач. Приобрести её удалось на пожертвования рядовых жителей региона, а также перечисления бизнесменов, фермеров и предприятий. Ранее, в январе декабре 2024 и январе 2025 года, регион уже отправлял на фронт партию бронеавтомобилей «Сармат», а также полсотни мотоциклов.

Фото: администрация Волгоградской области

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