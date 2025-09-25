Общество

Как госпаблики помогают улучшать городскую среду в Волгоградской области

Общество 25.09.2025 13:23
0
25.09.2025 13:23


Социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни жителей Волгоградской области, в первую очередь, и за счет удобной коммуникации и оперативного обмена информацией. Официальные страницы органов власти и бюджетных организаций, развиваясь в Волгоградской области, становятся важной площадкой для взаимодействия с жителями. Госпаблики позволяют оперативно реагировать на запросы граждан, информировать о важных мероприятиях и изменениях, а также получать обратную связь непосредственно от самих пользователей.

Через официальные сообщества волгоградцы могут оставлять жалобы, предложения и пожелания относительно благоустройства района, ремонта дорог, освещения улиц и других аспектов городской жизни. Это помогает администрациям своевременно выявлять проблемы и находить оптимальные пути их решения.

Так, например, после сообщения в соцсети в городе Волжском привели в порядок спортплощадку на улице Дружбы, 141, где разбросан мусор, а трава начала прорастать в забор. В Урюпинске после сигнала местной жительницы отремонтировали светофор, на неисправность которого она указала в паблике администрации.

На сегодняшний день в Волгоградской области насчитывается более 5,6 тыс. официальных аккаунтов госучреждений, которые суммарно имеют свыше 3,4 млн подписчиков. По словам руководителя ЦУР Волгоградской области Олега Егорушина, госпаблики позволяют более оперативно решать возникающие у граждан вопросы, это удобная площадка для диалога людей с органами власти. 

Напомним, о необходимости учитывать мнение жителей при решении долгосрочных стратегических задач социально-экономического развития региона неоднократно говорил губернатор Андрей Бочаров.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.09.2025 17:57
Общество 25.09.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 17:48
Общество 25.09.2025 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 15:32
Общество 25.09.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 14:42
Общество 25.09.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 14:38
Общество 25.09.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:38
Общество 25.09.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:31
Общество 25.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:18
Общество 25.09.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:07
Общество 25.09.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 12:42
Общество 25.09.2025 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 12:34
Общество 25.09.2025 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 12:10
Общество 25.09.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 11:12 Реклама
Общество 25.09.2025 11:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.09.2025 10:46
Общество 25.09.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 10:10
Общество 25.09.2025 10:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:57
На севере Волгограда ДТП сократило маршрут трамвая №13Смотреть фотографии
17:50
Водитель попытался дать взятку после пересечения двойной сплошной под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:48
Не знают русский и историю XX века: о самых частых ошибках на ЕГЭ-2025 рассказали экспертыСмотреть фотографии
17:03
В Волгоградской области сотни таксистов временно остались без работыСмотреть фотографии
15:50
Горы с двухэтажный дом: руины купленного миллиардером ресторана «Гелидор» обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Бочаров провел заседание оперштаба по подготовке к зимеСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде капитально отремонтировали детскую поликлинику №3Смотреть фотографии
14:42
В Камышине до 40 рублей повысятся цены на проездСмотреть фотографии
14:38
Российский Детфонд наградил Ирину Соловьеву орденом святого благоверного царевича ДимитрияСмотреть фотографии
13:38
В селе Волгоградской области простились с двумя многодетными бойцами, погибшими на СВОСмотреть фотографии
13:18
Камышанину присудили 100 тыс. рублей за отрубленные на работе пальцыСмотреть фотографии
13:07
Ветеранам СВО в Волгоградской области возместят 50% расходов на уголь и дроваСмотреть фотографии
12:42
Бочаров и Сорокин обсудили развитие транспортного коридора «Север-Юг»Смотреть фотографии
12:34
Закон об увековечивании памяти жертв геноцида в ВОВ принят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде заметили «прокачанного» праправнука «Метеора» у Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
11:12
В «Царицынской опере» прозвучат «Песни Земли»Смотреть фотографии
10:46
«80% россиян «за»: Зюганов призвал переименовать Волгоград в обход местного референдумаСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде водитель иномарки сбил ребенка и сбежалСмотреть фотографии
10:29
Под Волгоградом пьяный водитель байка угробил пассажира и скрылсяСмотреть фотографии
10:14
Житель Волгоградской области убил приятеля чайником в пьяном угареСмотреть фотографии
10:12
По делу судьи Момотова решат судьбу четырех гостиниц в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Военные попали в топ престижных профессий для волгоградцевСмотреть фотографии
09:52
Под землей и под водой: в центре Волгограда завершают монтаж участка магистрального водоводаСмотреть фотографии
09:47
В глубинке Волгоградской области достраивают два ФАПаСмотреть фотографии
09:29
Теряют рассудок? Ростовчанин раскрыл секрет наживки, дурманящей сомов-гигантовСмотреть фотографии
09:24
Помидоры и яйца подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:43
В Волгограде трамвай №1 поехал по старому маршрутуСмотреть фотографии
08:14
В Волжском в фермерском магазине могли продавать зараженное молокоСмотреть фотографии
07:37
Тепло прощай? Волгоградский ЦГМС предупредил о резком понижении дневной температурыСмотреть фотографии
06:32
В Волгограде ИИ проследит за врачами за 8,5 млн рублейСмотреть фотографии
 