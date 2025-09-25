



Социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной жизни жителей Волгоградской области, в первую очередь, и за счет удобной коммуникации и оперативного обмена информацией. Официальные страницы органов власти и бюджетных организаций, развиваясь в Волгоградской области, становятся важной площадкой для взаимодействия с жителями. Госпаблики позволяют оперативно реагировать на запросы граждан, информировать о важных мероприятиях и изменениях, а также получать обратную связь непосредственно от самих пользователей.

Через официальные сообщества волгоградцы могут оставлять жалобы, предложения и пожелания относительно благоустройства района, ремонта дорог, освещения улиц и других аспектов городской жизни. Это помогает администрациям своевременно выявлять проблемы и находить оптимальные пути их решения.

Так, например, после сообщения в соцсети в городе Волжском привели в порядок спортплощадку на улице Дружбы, 141, где разбросан мусор, а трава начала прорастать в забор. В Урюпинске после сигнала местной жительницы отремонтировали светофор, на неисправность которого она указала в паблике администрации.

На сегодняшний день в Волгоградской области насчитывается более 5,6 тыс. официальных аккаунтов госучреждений, которые суммарно имеют свыше 3,4 млн подписчиков. По словам руководителя ЦУР Волгоградской области Олега Егорушина, госпаблики позволяют более оперативно решать возникающие у граждан вопросы, это удобная площадка для диалога людей с органами власти.

Напомним, о необходимости учитывать мнение жителей при решении долгосрочных стратегических задач социально-экономического развития региона неоднократно говорил губернатор Андрей Бочаров.