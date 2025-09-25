Волгоградскую молодежь приглашают связать судьбу с ФСБ





Управление ФСБ России по Волгоградской области объявило о наборе волгоградской молодежи, желающей связать свою жизнь со службой в органах госбезопасности. Выпускники школ и ссузов могут бесплатно получить высшее образование в профильных вузах ФСБ в Москве, Голицыно, Калининграде, Анапе, Кургане и Ставрополе.

– В качестве кандидатов для поступления в институт рассматриваются лица мужского пола с образованием не ниже среднего общего (учащиеся 10-11 классов средних школ, выпускники колледжей и кадетских школ Волгограда и области), постоянно зарегистрированных в регионе, – пояснили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Также претенденту должно быть от 16 до 22 лет, в случае, если они ещё не пройдена срочная служба, возраст отслуживших претендентов на обучение – до 24 лет. Должны будущие чекисты отвечать требованиям к физическому и психологическому здоровью, иметь необходимую физическую подготовку.

Волгоградцы смогут получить высшее и среднее профессиональное образования по специальностям: «Пограничная деятельность», «Психология служебной деятельности», «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», «Специальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Правовое обеспечение национальной безопасности».

Продолжительность обучения: высшее – до 5 лет, среднее – до 3 лет.

Желающие могут обратиться в региональное управление ФСБ по телефону: 8 (8442) 30-12-27. Заявки от абитуриентов, желающих поступить в профильный институт, принимаются до 1 марта 2026 года.