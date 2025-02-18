



Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Кравченко 18 февраля отмечает свой День рождения. Бывшему руководителю ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102», сегодня исполняется 67 лет.

Напомним, что службу в органах внутренних дел Александр Николаевич начал в 1979 году в должности милиционера. С этого года и на протяжении последующих 15 лет Кравченко занимал должности в подразделениях уголовного розыска.

С 1 ноября 2008 года Александр Кравченко возглавил ГУВД России по Волгоградской области. На этой должности он проработал до 2022 года – вплоть до своего назначения на пост заместителя Министра внутренних дел РФ.

17 февраля 2023 года Президент России Владимир Путин своим указом присвоил Александру Кравченко очередное специальное звание генерал-полковника полиции.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется сегодня к теплым пожеланиям в адрес Александра Кравченко по случаю его Дня рождения.