В Волгограде на строительство технопарка «Сталинград» оператора «Сколково» в пойме реки Царица отведено 36 месяцев. Как сообщает V102.RU, в настоящее время на общественные слушания вынесены проекты решения о предоставлении разрешения на использование земельных участков по улице Симбирская для ведения научной деятельности.

В документах поясняется, что данные слушания, которые запланированы на начало марта текущего года, необходимы для присвоения условно разрешенного вида использования земельных участков, что необходимо для завершения процедуры реализации указанного проекта. Изменения в проект планировки и межеваний территории, ограниченной улицами Краснознаменской, Глубокоовражной, Симбирской, им. Калинина и набережной 62-й Армии в Центральном и Ворошиловском районах, были внесены еще в июле 2024 года постановлением администрации Волгограда.





В проектной документации указано, что технопарк «Сталинград» разместится на территории площадью 29 309 кв.м., которая имеет форму близкую к полукругу. С южной стороны он ограничен подпорным сооружением, которое обеспечивает устойчивость склона поймы реки Царица. Минимальное расстояние до ближайшего многоквартирного жилого дома составляет 276 метров, до индивидуального жилого дома – 80 метров.

На данной территории планируют провести комплекс работ от защиты от оползней и подтоплений с учетом того, что объект возведут в долине реки. Специалисты поясняют , что река Царица, которая протекает на указанной территории, в настоящее время взята в коллектор и засыпана волжским песком.

- Происходит подъём уровня грунтовых вод и, как следствие, заболачивание и подтопление долины из-за резкого снижения естественной дренированности территории, - указано в проекте.





Для защиты от подтоплений предусмотрено искусственное повышение территории до незатопляемых отметок, устройство водоотводных сооружений и локальных дренажей, а также другие решения.

Здание технопарка представляет собой три объединенных между собой корпуса, вписанных в круглый участок, прилегающий к проектируемой подпорной стене. Планируется, что научный городок станет центром проведения деловых мероприятий, развития малого бизнеса и предпринимательства. В технопарке построят конференц-зал на 300 человек. Внешний облик здания будет иметь современный динамичный внешний вид с озеленением кровли и солнечными панелями, а также лифтами. В здании один подземный и четыре надземных этажа.

Напомним, что общественные обсуждения по проекту развития территории в пойме реки Царица прошли в Волгограде летом 2024 года. Свое мнение о дальнейшем благоустройстве и застройке поймы реки Царица высказали на встрече с губернатором студенты и молодые архитекторы. Проект о строительстве технопарка был анонсирован в 2023 году. Реализация задуманного началась после сноса заброшенного здания Морятника в пойме Царицы.

Фото визуализации проекта