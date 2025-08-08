Врач рассказала о первых признаках проблем со зрением у детей





Офтальмолог Саратовской областной детской клинической больницы рассказала, как сохранить зрение с раннего возраста. Своими советами Виктория Зрячкина поделилась с ИА «СарИнформ».

По мнению офтальмолога, первый визит ребенка к врачу должен состояться в первый месяц его жизни. Далее плановые посещения должны проходить в 6 и 7 лет, а затем в 10, 13, 15 и 17 лет. Однако, как отмечает специалист, в случае проблем в семье со зрением, лучше посещать офтальмолога раз в год.

Также врач назвала основные признаки, которые могут говорить о проблемах со здоровьем глаз у ребенка:

часто моргает, трет глаза;

щурится при рассмотрении далеких предметов, сильнее наклоняется, когда пишет, близко подходит к телевизору;

становится невнимательным в школе, снижается успеваемость;

жалуется на головные боли.

У детей дошкольного возраста чаще всего встречается дальнозоркость, дефект хрусталиков глаз, косоглазие, амблиопия, а у школьников – близорукость. Чтобы избежать близорукости врач рекомендует следовать нескольким советам:

ограничить зрительные нагрузки;

соблюдать режим дня;

гулять на свежем воздухе, не отказываться от физических нагрузок;

организовать полноценный сон;

правильно обустроить место за письменным столом (чтобы днем свет из окна падал слева, а вечером кроме потолочной была включена настольная лампа);

следить, чтобы ребенок при письме не сутулился.

Кроме того, детский врач советует дозировать время использования гаджетов и чтения.

Фото сгенерировано при помощи ИИ Kandinsky