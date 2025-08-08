Общество

Врач рассказала о первых признаках проблем со зрением у детей

Общество 08.08.2025 18:03
Офтальмолог Саратовской областной детской клинической больницы рассказала, как сохранить зрение с раннего возраста. Своими советами Виктория Зрячкина поделилась с ИА «СарИнформ»

По мнению офтальмолога, первый визит ребенка к врачу должен состояться в первый месяц его жизни. Далее плановые посещения должны проходить в 6 и 7 лет, а затем в 10, 13, 15 и 17 лет. Однако, как отмечает специалист, в случае проблем в семье со зрением, лучше посещать офтальмолога раз в год. 

Также врач назвала основные признаки, которые могут говорить о проблемах со здоровьем глаз у ребенка: 

  • часто моргает, трет глаза;
  • щурится при рассмотрении далеких предметов, сильнее наклоняется, когда пишет, близко подходит к телевизору;
  • становится невнимательным в школе, снижается успеваемость;
  • жалуется на головные боли.

У детей дошкольного возраста чаще всего встречается дальнозоркость, дефект хрусталиков глаз, косоглазие, амблиопия, а у школьников – близорукость.

Чтобы избежать близорукости врач рекомендует следовать нескольким советам: 

  • ограничить зрительные нагрузки; 
  • соблюдать режим дня;
  • гулять на свежем воздухе, не отказываться от физических нагрузок;
  • организовать полноценный сон;
  • правильно обустроить место за письменным столом (чтобы днем свет из окна падал слева, а вечером кроме потолочной была включена настольная лампа);
  • следить, чтобы ребенок при письме не сутулился.

Кроме того, детский врач советует дозировать время использования гаджетов и чтения. 

Фото сгенерировано при помощи ИИ Kandinsky

