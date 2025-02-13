В Волгоградской области Владимир Шкарин возглавил медицинский образовательный кластер





Сегодня, 13 февраля, состоялось первое совещание по вопросу создания в Волгоградской области регионального медицинского образовательного кластера. Как сообщает V102.RU, председателем совета нового объединения единогласно был избран ректор ВолгГМУ и заместитель председателя комитета облдумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Владимир Шкарин.

Инициатором создания медицинского образовательного кластера выступил Волгоградский медицинский университет. В его объединение войдут колледжи, а также фармацевтические и медицинские организации.

- Этот проект реализуется Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения. Он направлен на совершенствование системы подготовки специалистов для отрасли здравоохранения, - пояснил в ходе встречи Владимир Шкарин.

Объединение на базе вуза позволит повысить качество обучения медицинских кадров с упором на практику. Уже 28 февраля планируется заключить соглашение о партнерстве со всеми участниками проекта, а в конце апреля намечено сформировать программу деятельности кластера.

Фото: архив V102.RU