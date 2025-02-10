Под Волгоградом семью с детьми заселили в негодное соцжилье с долгами





Чиновники администрации Ольховского района выделили семье с детьми квартиру в жилищном фонде социального найма, в которой оказалось невозможно жить. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, долгожданное жилье женщина с двумя несовершеннолетними детьми получила еще в июне 2023 года. Однако оно оказалось непригодным для проживания. Чиновники администрации Ольховского района выделили семье с детьми квартиру в жилищном фонде социального найма, в которой оказалось невозможно жить. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, долгожданное жилье женщина с двумя несовершеннолетними детьми получила еще в июне 2023 года. Однако оно оказалось непригодным для проживания.

В частности, несмотря на то, что технический паспорт на данную квартиру содержал информацию об обеспеченности жилья водоснабжением, в кухонном помещении хозяйка обнаружила лишь отсоединенные от системы коммуникационные трубы. Кроме того, за квартирой числился долг за услуги ЖКХ в размере 20 тысячи рублей. В частности, несмотря на то, что технический паспорт на данную квартиру содержал информацию об обеспеченности жилья водоснабжением, в кухонном помещении хозяйка обнаружила лишь отсоединенные от системы коммуникационные трубы. Кроме того, за квартирой числился долг за услуги ЖКХ в размере 20 тысячи рублей.

При этом из-за отсутствия в бюджете Ольховского сельского поселения денег на погашение долга женщине пришлось самостоятельно вносить платежи за коммуналку. При этом из-за отсутствия в бюджете Ольховского сельского поселения денег на погашение долга женщине пришлось самостоятельно вносить платежи за коммуналку.

В феврале 2023 прокуратурой Ольховского района было предъявлено исковое заявление в суд с требованием о возложении обязанности на администрацию сельского поселения обеспечить данное жилое помещение централизованным водоснабжением. Однако, вступившее в силу в интересах семьи судебное решение ситуацию не изменило. В феврале 2023 прокуратурой Ольховского района было предъявлено исковое заявление в суд с требованием о возложении обязанности на администрацию сельского поселения обеспечить данное жилое помещение централизованным водоснабжением. Однако, вступившее в силу в интересах семьи судебное решение ситуацию не изменило.

В ноябре 2024 года женщина обратилась с жалобой на волокиту и нежелание чиновников решать ее проблему к уполномоченному по правам человека Волгоградской области. Юристы аппарата омбудсмена инициировали дополнительную проверку в целях защиты прав семьи. В итоге лишь в январе 2025 года квартира была подключена к централизованному водоснабжению. В ноябре 2024 года женщина обратилась с жалобой на волокиту и нежелание чиновников решать ее проблему к уполномоченному по правам человека Волгоградской области. Юристы аппарата омбудсмена инициировали дополнительную проверку в целях защиты прав семьи. В итоге лишь в январе 2025 года квартира была подключена к централизованному водоснабжению.





Фото V102.RU (архив)