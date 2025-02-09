Сегодня, 9 февраля, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области состоялась масштабная реконструкция подвига Василия Маргелова и советских солдат. Площадкой для патриотического события стала территория спортивной школы «Юный Ястреб».

Что из этого получилось – смотрите в фоторепортаже ИА «Высота 102».









Зрители стали свидетелями фрагмента героического боя под командованием подполковника Василия Маргелова против немецкой танковой группы фельдмаршала Манштейна в декабре 1942 года. Личность для этой реконструкции была выбрана неспроста – в 2025 году воздушно-десантные войска будут отмечать 95-летие со дня своего образования, «отцом-основателем» которых как раз и стал Василий Филиппович Маргелов. Реконструкция стартовала с показательных выступлений воспитанников спортивной школы, ставшей площадкой для этого крупного события в регионе.

















Всего в реконструкции «За Сталинград!» приняли участие порядка 600 членов военно-исторических клубов из более чем 30 городов России и Республики Беларусь. Также в представлении было задействовано свыше 30 единиц техники времен ВОВ и свыше 300 пиротехнических зарядов.









От многочисленных взрывов небо на площадкой заволокло сильным дымом, который было видно со многих точек Волгограда и Волжского. Помимо танков и машин времен Великой Отечественной войны впервые в показе была задействована авиация.









Известно, что мероприятие побило сразу несколько рекордов. Так, в России это стало самой масштабной реконструкцией в зимнее время года. Также шоу стало самым масштабным по количеству участников, техники и пиротехники в Европе.









Приглашенными гостями патриотического показа стали ветераны военной службы, участники СВО и члены их семей, а также воспитанники кадетских корпусов, суворовских училищ, школьники, члены различных патриотических организаций.

























Фото: Павел Мирошкин / V102.RU