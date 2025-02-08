Общество

В Волгограде сады разобьют на крышах зданий ЦПКиО

Общество 08.02.2025 20:06
0
08.02.2025 20:06


В Волгограде администрация ЦПКиО планирует поставить необычный эксперимент по озеленению используемых сооружений. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники парка высадят деревья, кустарники и многолетние растения на крышах зданий.

Соответствующая технология называется зелёной кровлей. Работы по её обустройству стартовали ещё несколько месяцев назад.

- В 2024 году была таким образом подготовлена входная группа экстремального аттракциона «Большой маятник». Специалисты оборудовали на кровле чашу с гидроизоляцией для предотвращения проникновения влаги под каркас, уложили дренаж и плодородный грунт. После этого агрономы высадили саженцы декоративных горных сосен, - рассказали журналистам в пресс-службе парка.

С наступлением благоприятных погодных условий начатое будет продолжено. Агрономам предстоит высадить на этой же кровле многолетние растения, в числе которых: валисская сизая овсяница, вересковая астра и голубая сеслерия.

Также преобразится и входная группа аттракциона «Мельница». Сейчас специалистами прорабатывается возможность озеленения кровель около других высотных объектов «Седьмое небо», «Башня свободного падения», теневых навесов и нового водного комплекса.

Визуализация: ЦПКиО

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.02.2025 21:16
Общество 08.02.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2025 20:26
Общество 08.02.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2025 17:01
Общество 08.02.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2025 15:03
Общество 08.02.2025 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2025 13:22
Общество 08.02.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2025 12:54
Общество 08.02.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2025 11:39
Общество 08.02.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2025 09:36
Общество 08.02.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2025 08:42
Общество 08.02.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2025 08:17
Общество 08.02.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
08.02.2025 06:59
Общество 08.02.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 21:22
Общество 07.02.2025 21:22
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 21:08
Общество 07.02.2025 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 20:05
Общество 07.02.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 19:48
Общество 07.02.2025 19:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:16
Путин поручил урезонить мошенников и телефонных террористов из УкраиныСмотреть фотографии
20:26
«Скидок точно не будет»: турагенты — о будущем туристического сезона после катастрофы в АнапеСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде сады разобьют на крышах зданий ЦПКиОСмотреть фотографии
19:04
В Волгограде 10-летняя школьница отравилась угарным газомСмотреть фотографии
18:07
В Волжском два человека пострадали в жутком ДТП на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
Прокуратура обжалует слишком мягкий приговор экс-мэру Котово ЛесниченкоСмотреть фотографии
16:15
В Волгограде из-за аварии без света остались ТРЦ «Парк Хаус» и магазин OBIСмотреть фотографии
15:03
В Камышине новую поликлинику сдадут в срок, несмотря на проблемы с документациейСмотреть фотографии
14:00
42-летнего волгоградца задержали за убийство пенсионера топоромСмотреть фотографииCмотреть видео
13:22
Расчехляем «ватрушки»: волгоградцев зовут в ЦПКиО покататься на снежных горкахСмотреть фотографии
12:54
Еще поработают? Волгоградский РПН требует наказать «Светофор»Смотреть фотографии
12:29
В Волгограде иномарка сбила пешехода на ул. ИркутскойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:17
Волгоградский боксер с Родиной-матерью одержал победу в ТаиландеСмотреть фотографии
11:39
Тошнота, упадок сил и риск инфарктов: Волгоградская область испытывает сильнейший «барический удар»Смотреть фотографии
10:39
В Волжском спасают 35-летнюю женщину, выжившую при падении с 8 этажаСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде засняли столкновение «Лады» с велосипедистом на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:36
ФАС предложила запретить экспорт бензина на фоне резкого роста ценСмотреть фотографии
08:42
Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре в начале рабочей неделиСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде на доблагоустройство пр. Металлургов потратят 75 млн рублейСмотреть фотографии
07:27
Бочаров: в Волгоградской области отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станциюСмотреть фотографии
07:13
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 11 БПЛАСмотреть фотографии
06:59
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубльСмотреть фотографии
21:22
Подозрительная красная икра могла попасть в магазины ВолгоградаСмотреть фотографии
21:08
В Волжском появятся автобусные остановки в фонтанном стилеСмотреть фотографии
20:57
«Шанхай Шэньхуа» с волгоградскими тренерами взял Суперкубок КитаяСмотреть фотографии
20:23
Репродуктивные функции мальчиков начнут проверять с 13 летСмотреть фотографии
20:05
Депутат Госдумы подключил Генпрокуратуру к делу выступившей у Малахова волгоградкиСмотреть фотографии
19:48
«Давайте станем жадными»: полицейский Юлия Кожурина о мошенниках и их жертвах – в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:50
Суд над организаторами межрегионального игорного бизнеса пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:18
Мотив непонятен: в Волгограде мужчина воткнул заточку в авто ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
 