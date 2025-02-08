В Волгограде сады разобьют на крышах зданий ЦПКиО





В Волгограде администрация ЦПКиО планирует поставить необычный эксперимент по озеленению используемых сооружений. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники парка высадят деревья, кустарники и многолетние растения на крышах зданий.

Соответствующая технология называется зелёной кровлей. Работы по её обустройству стартовали ещё несколько месяцев назад.

- В 2024 году была таким образом подготовлена входная группа экстремального аттракциона «Большой маятник». Специалисты оборудовали на кровле чашу с гидроизоляцией для предотвращения проникновения влаги под каркас, уложили дренаж и плодородный грунт. После этого агрономы высадили саженцы декоративных горных сосен, - рассказали журналистам в пресс-службе парка.

С наступлением благоприятных погодных условий начатое будет продолжено. Агрономам предстоит высадить на этой же кровле многолетние растения, в числе которых: валисская сизая овсяница, вересковая астра и голубая сеслерия.

Также преобразится и входная группа аттракциона «Мельница». Сейчас специалистами прорабатывается возможность озеленения кровель около других высотных объектов «Седьмое небо», «Башня свободного падения», теневых навесов и нового водного комплекса.

Визуализация: ЦПКиО