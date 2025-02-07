Подозрительная красная икра могла попасть в магазины Волгограда

На прилавки с деликатесами в Волгограде и области могла попасть красная икра сомнительного качества. Об этом сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В частности, сообщается, что с помощью государственной электронной системы «Меркурий», инспекторы выяснили, что 21 ноября 2024 года калужская фирма «ТаймФиш» доставила саратовской компании «ТД «Молочник» почти 5 тонн товара под названием «Икорное рыбное изделие. Икра лососевая зерно (горбуши)».

– В сопроводительных документах было указано, что при производстве настоящей лососевой икры как сырья было использовано в 10 раз меньше — всего полтонны. Какого сырья (а это еще 4,5 тонны) еще добавили, чтобы получить конечную массу, специалистам выяснить не удалось, – передает саратовское издание. – В связи с этим специалисты пришли к выводу, что есть «икорное изделие» опасно.

Установлено, что 1,3 тонны красной икры неизвестного происхождения «Молочник» разослал в Башкирию, Оренбургскую, Ульяновскую и Волгоградскую области.

Информация о подозрительной продукции передана в правоохранительные органы и в Роспотребнадзор для изъятия из магазинов.

Фото: сгенерировано ИИ