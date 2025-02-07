Общество

Подозрительная красная икра могла попасть в магазины Волгограда

Общество 07.02.2025 21:22
0
07.02.2025 21:22

На прилавки с деликатесами в Волгограде и области могла попасть красная икра сомнительного качества. Об этом сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В частности, сообщается, что с помощью государственной электронной системы «Меркурий», инспекторы выяснили, что 21 ноября 2024 года калужская фирма «ТаймФиш» доставила саратовской компании «ТД «Молочник» почти 5 тонн товара под названием «Икорное рыбное изделие. Икра лососевая зерно (горбуши)». 

– В сопроводительных документах было указано, что при производстве настоящей лососевой икры как сырья было использовано в 10 раз меньше — всего полтонны. Какого сырья (а это еще 4,5 тонны) еще добавили, чтобы получить конечную массу, специалистам выяснить не удалось, – передает саратовское издание. – В связи с этим специалисты пришли к выводу, что есть «икорное изделие» опасно.

Установлено, что 1,3 тонны красной икры неизвестного происхождения «Молочник» разослал в Башкирию, Оренбургскую, Ульяновскую и Волгоградскую области.

Информация о подозрительной продукции передана в правоохранительные органы и в Роспотребнадзор для изъятия из магазинов.

Фото: сгенерировано ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.02.2025 21:08
Общество 07.02.2025 21:08
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 20:05
Общество 07.02.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 19:48
Общество 07.02.2025 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 18:18
Общество 07.02.2025 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 17:20
Общество 07.02.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 16:52
Общество 07.02.2025 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 16:19
Общество 07.02.2025 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 15:55
Общество 07.02.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 15:42
Общество 07.02.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 15:34
Общество 07.02.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 14:35
Общество 07.02.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 13:41
Общество 07.02.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 13:23
Общество 07.02.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 12:29
Общество 07.02.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
07.02.2025 11:36
Общество 07.02.2025 11:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:22
Подозрительная красная икра могла попасть в магазины ВолгоградаСмотреть фотографии
21:08
В Волжском появятся автобусные остановки в фонтанном стилеСмотреть фотографии
20:57
«Шанхай Шэньхуа» с волгоградскими тренерами взял Суперкубок КитаяСмотреть фотографии
20:23
Репродуктивные функции мальчиков начнут проверять с 13 летСмотреть фотографии
20:05
Депутат Госдумы подключил Генпрокуратуру к делу выступившей у Малахова волгоградкиСмотреть фотографии
19:48
«Давайте станем жадными»: полицейский Юлия Кожурина о мошенниках и их жертвах – в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:50
Суд над организаторами межрегионального игорного бизнеса пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:18
Мотив непонятен: в Волгограде мужчина воткнул заточку в авто ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В мэрии Волгограда обновили кадровый состав руководителейСмотреть фотографии
17:20
Волжский отправил 13 волонтеров на расчистку берегов Черного моря от мазутаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:52
Тряпичный сгусток весом 25 кг выскребли из коллектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:48
Житель Волгоградской области угрожал полицейскому молотком и напильникомСмотреть фотографии
16:19
Клоп-черепашка расплодился в Волгоградской области из-за жаркого летаСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде водителя самосвала наказали после ДТП с въехавшим в него авто с детьмиСмотреть фотографии
15:42
Слежка и запреты на учебу и личную жизнь. В ГУ МВД рассказали, как с 5 февраля изменилась жизнь нелегаловСмотреть фотографии
15:34
Волгоградским ученым вручили премии и миллионные гранты за вклад в наукуСмотреть фотографии
14:53
Под Волгоградом автовышка на АЗС скомкала и вонзила в опору «ВАЗ»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:40
Россельхозбанк в Волгограде увеличит объемы льготного финансирования аграриевСмотреть фотографии
14:35
Под Волгоградом похоронят погибшего под Курахово 52-летнего разнорабочегоСмотреть фотографии
14:25
МВД предупредило волгоградцев о мошенничестве под предлогом замены счетчиковСмотреть фотографии
13:41
Участник СВО стал замглавы администрации района Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:23
ЦБ: новая банкнота номиналом в 1000 рублей появится в конце 2025 годаСмотреть фотографии
12:56
Волгоградцу дали 5 лет колонии за присвоенные на раскопках части оружияСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде задержали «меломана» за кражу умной колонкиСмотреть фотографии
12:29
В ЦПКиО Волгограда возведут райский уголок с бассейнами и видом на ВолгуСмотреть фотографии
12:16
Под Волгоградом экспедитора-«сказочника» осудили за хищение КАМАЗа со стройматериаламиСмотреть фотографии
12:13
Скудный паводок предрекли в Волгоградской области из-за бесснежной зимыСмотреть фотографии
11:36
В Сети набирает популярность видео с раненым бойцом СВО на Мамаевом курганеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
Токари и врачи лидируют в списке дефицитных профессий в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:14
Компания из Астрахани возьмется за разрушающийся памятник Ленину в ВолгоградеСмотреть фотографии
 