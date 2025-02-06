На севере Волгоградской области ударят 15-градусные морозы





Прогноз погоды на текущую неделю снова изменился в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на краткосрочный прогноз Волгоградского ЦГМС, синоптики прогнозирую понижение температуры до -15 градусов. В дневное время столбики термометров будут по-прежнему стремиться к нулевой отметке.

Так, в ночь с 7 на 8 февраля в Волгоградской области в южных районах ожидается температура не ниже -4 градусов, в северной части – до -9 градусов. При прояснении, как и прогнозировалось ранее, в ночное время ожидается понижение температуры до -14 градусов. Днем в пятницу потеплеет до -1…-6 градусов.

9 февраля существенных осадков не ожидается, ночью прогнозируют в Волгоградском ЦГМС -6…-11 градусов, а при прояснении до -15-ти. Днем в регионе будет так же комфортно, как и в субботу, – не холоднее -6 градусов.