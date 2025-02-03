Общество

По делу о краже волгоградцами металла из грузового поезда утвердили обвинение

Общество 03.02.2025 16:00
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03.02.2025 16:00


Волгоградская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту кражи лома черного метала преступной группой с полувагонов грузового поезда в Городищенском районе Волгоградской области. 

Установлено, что в октябре прошлого года двое знакомых решились на кражу лома черного металла с одного из полувагонов грузового поезда во время его движения по железнодорожной станции Разгуляевка Приволжской железной дороги. Забравшись в один из вагонов поезда, который двигался со станции Очаково-1 до станции Трубная, злоумышленники сбросили с него металлолом общим весом более 1 тонны. После этого они погрузили награбленное в ВАЗ-21070. 

Однако, сбежать с похищенным им не удалось - их оперативно задержали сотрудники ЛУ МВД России на транспорте в районе 8 пикета 5 км железнодорожного перегона станций Пост 6-ой километр-Спартановка. В результате сумма похищенного составила чуть более 21 тысячи рублей. 

- Уголовное дело направлено в Краснооктябрьский районный суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, - уточнили в ведомстве. 

Фото: V102.RU

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