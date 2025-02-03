В ГАИ вычислили бородача, прокатившегося на «Ладе» по тротуару у ТРЦ





3 февраля в Волгограде полицейские выявили место нахождения бородача, устроившего заезд на легковом автомобиле по тротуару у ТРЦ «Парк Хаус». Как сообщает ИА «Высота 102», нарушителем оказался 34-летний местный житель.







- В ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудниками городской Госавтоинспекции была выявлена видеозапись, на которой водитель автомобиля LADA Granta двигался по пешеходной зоне, прилегающей к территории торгово-развлекательного центра, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, информация о грубом нарушении правил дорожного движения получила большой резонанс в социальных сетях после того, как один из очевидцев выложил в публичном доступе видеозапись произошедшего.

Отметим, по каждому эпизоду нарушения ПДД инспекторами составлен протокол об административной ответственности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области