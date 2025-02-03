Топ-100 среди крупных компаний: GRASS вошел в рейтинг лучших работодателей России





HeadHunter (hh.ru) представил ежегодный «Рейтинг работодателей России» по итогам 2024 года, в который вошли 1729 компаний. Они были разбиты на 4 категории: «Крупнейшие компании», «Крупные компании», «Средние компании», «Небольшие компании».

Отечественный производитель автохимии, бытовой химии, косметики и средств для профессионального клининга – компания GRASS вошла в топ-100 в категории «Крупные компании».

Это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны, в котором hh.ru учел лучшие зарубежные практики. Он составлялся по срезу из данных по уровню эффективности и развития HR-команды в компании, её внешней узнаваемости и конкурентности, а также готовности сотрудников рекомендовать её окружающим. Через опросы hh.ru определялись показатели технологичности и социальной ориентированности компании, ее способность быстро реагировать на требования времени и новые вызовы.

– С каждым годом мы укрепляем свою политику открытой и честной компании. Мы регулярно проводим оценку внутренней эффективности, получаем обратную связь, стараемся стать еще лучше. По последним опросам более 90% сотрудников гордятся, что работают в нашей компании и посоветовали бы свои друзьям нас в качестве работодателя. Это значит, что мы успешно реализуем нашу миссию «Создавать среду, в которой люди счастливы и делятся своими эмоциями через проекты, продукты и сервисы», – рассказывает генеральный директор компании Михаил Грачев. – За последние пару лет мы покорили многие рубежи, в том числе как лучший работодатель, закрепив свои позиции в значимых рейтингах от Forbes, РБК и hh.ru. Значит, мы на правильном пути.





С 2018 года в компании реализуется проект GRASSFAMILY.

– В определенный момент мы увидели, что материальная мотивация работает только в первые 2–3 месяца, дальше нужно удерживать чем-то дополнительным и чаще всего нематериальным, повышать уровень счастья наших сотрудников. Человек существо эмоциональное, мы работаем с эмоциями людей. Нет одной таблетки для всех, мы работаем с правилом «И, И, И», – поделился руководитель проекта GRASSFAMILY Екатерина Комлева. – Мы активно ведем свои социальные сети, показывая наш стиль работы, а также, что работа может быть не стереотипной и в удовольствие. Каждый сотрудник в течение рабочего дня, не выходя из офиса, может сходить к барберу, бровисту, психологу или на массаж и корпоративную йогу.

Сегодня в компании GRASS работает 2750 человек.

Фото: пресс-служба GRASS

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