



3 февраля губернатор Андрей Бочаров провёл совещание, посвящённое развитию Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие прошло в администрации региона с участием руководителей профильных ведомств, а также муниципальных властей. Глава региона вновь напомнил чиновникам о задаче комплексного социально-экономического развития всех районов областной столицы.

Напомним, развитие Волгограда – драйвер экономического роста всего региона. В ближайшие 10 лет власти обещают привлечь свыше 1,4 трлн рублей инвестиций в рамках утверждённой программы развития.