Кусты сирени в Волгограде выгнали листву в феврале





В Волгограде в первых числах февраля сирень выгнала первую листву. Аномальное явление зафиксировали на видео читатели ИА «Высота 102», проживающие на севере города-героя.





- У нас в частном секторе в Краснооктябрьском районе уже сирень пустила листву. Сколько лет живу, в первый раз такое вижу, – поделилась эмоциями автор видео Татьяна. – Думаю, если погода будет продолжать в том же духе, то к концу марта такими темпами можно уже будет собирать первые букеты.

Напомним, набухшие почки на кустах сирени волгоградцы заметили в январе. В отдельных районах региона жители наблюдали раннее пробуждение вербы.

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102»