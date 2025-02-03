Общество

Кусты сирени в Волгограде выгнали листву в феврале

Общество 03.02.2025 11:53
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03.02.2025 11:53


В Волгограде в первых числах февраля сирень выгнала первую листву. Аномальное явление зафиксировали на видео читатели ИА «Высота 102», проживающие на севере города-героя. 



- У нас в частном секторе в Краснооктябрьском районе уже сирень пустила листву. Сколько лет живу, в первый раз такое вижу, – поделилась эмоциями автор видео Татьяна. – Думаю, если погода будет продолжать в том же духе, то к концу марта такими темпами можно уже будет собирать первые букеты. 

Напомним, набухшие почки на кустах сирени волгоградцы заметили в январе. В отдельных районах региона жители наблюдали раннее пробуждение вербы. 

Фото, видео: читатели ИА «Высота 102» 

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