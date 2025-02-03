Фальшивое масло разыскивает в магазинах волгоградский РПН

Общество 03.02.2025 10:12
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03.02.2025 10:12
В волгоградских торговых сетях может появиться некачественное масло. С предупреждением выступили в волгоградском РПН, передает ИА «Высота 102». В региональное управление Роспотребнадзора поступил сигнал от коллег из республики Алтай, который обнаружили предприятие-фантом, якобы функционирующее на территории региона.
Так, несуществующее ООО «Алтай Продукт», расположенное будто бы в селе Черга, производило масло, употребление которого в пищу может быть опасным.
В случае обнаружения фальсифицированной продукции в Волгоградской области необходимо сообщить о таких фактах по телефону «горячей линии» +7 (8442) 24-36-30).
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