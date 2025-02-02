Фонд капремонта в Волгоградской области отказался от рассылки отдельной квитанции за услугу, передает V102.RU.

- С января 2025 года для жителей Волгограда и р-п Городище платежный документ за капитальный ремонт будет ежемесячно размещаться в едином платежном документе на оплату жилищно-коммунальных услуг, - говорится на сайте регоператора.

Ранее сообщалось, что плата за капремонт в Волгоградской области с 1 января 2025 года существенно выросла. Волгоградцы, увидевшие новые счета в сообщениях онлайн-банка, были шокированы тем, что сумма после повышения по сравнению с декабрем выросла сразу на 25%.

С чем связан отказ от отдельных квитанций – экономией на их печать или надеждой на рост собираемости платежей – неизвестно.

Напомним, теперь минимальная плата за капремонт составляет 10,93 рублей за квадратный метр общей жилплощади. С 2026 года, взнос увеличится до 13,66 рублей, а с 2027 года – до 17,07.