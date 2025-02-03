Общество

Авиарейс из Москвы задержан на 14 часов из-за атаки БПЛА на Волгоград

Общество 03.02.2025 08:17
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03.02.2025 08:17


Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который должен был приземлиться в Волгограде в 00-50 ч. 3 февраля, перенесли на 14-05 ч. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло аэропорта Волгограда. Соответственно, сместилось и время вылета этого борта в столицу – с 7-15 ч. на 14-55 ч. Также с небольшой задержкой ожидается прибытие из Москвы еще одного самолета авиакомпании «Победа» - вместо расчетного времени 10-45 ч. борт приземлится в воздушной гавани города-героя в 10-55 ч.
Напомним, утром 3 февраля в Волгоградском аэропорту на фоне массированного налёта ударных БПЛА второй раз за сутки вводили ограничения на приём и вылет самолётов.  По данным Росавиации, в 05.45 повторные ограничения были сняты. Аэропорт Волгограда возвращается к штатному режиму работы. 
По данным Минобороны РФ, сегодня над территорией Волгоградской области были сбиты 25 БпЛА. По словам губернатора Андрея Бочарова, большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. Пострадавших нет. Также  результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы. Глава региона заявил и о кратковременных перепадах напряжения в электросети, однако к утру электроснабжение города Волгограда и прилегающих муниципальных образований было восстановлено. 

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