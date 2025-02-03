Бочаров поручил взять на контроль ситуацию в школах из-за ОРВИ





Губернатор Волгоградской области оперативное совещание утром 3 февраля посвятил текущей эпидемиологической ситуации на территории региона. По данным, озвученным на совещании, в настоящее время в Волгограде и области эпидпорог не превышен. Тем не менее, сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров озвучил ряд дополнительных задач.

– В Волгоградской области сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Погодные условия, принятые меры по профилактике простудных заболеваний, своевременно и в полном объеме проведенная вакцинация позволяют удерживать уровень заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом ниже эпидемического порога, – подчеркнул глава региона. – При этом в течение четвертой и пятой недель 2025 года мы отмечаем рост числа заболевших.

Уточняется, что за неделю количество заболевших выросло в Волгоградской области на 17%. При этом более половины случаев приходится на детей до 14 лет.

Задачи, поставленные губернатором:

– в случае осложнения эпидемиологической ситуации в Волгоградской области быть в готовности принять исчерпывающие меры по снижению скорости распространения сезонных вирусных инфекций,

– на особый контроль поставить ситуацию в школах и социальных учреждениях региона. При необходимости – принимать адресные меры по недопущению распространения сезонных инфекционных заболеваний;

– обеспечить поддержание необходимого запаса лекарственных средств,

– не допустить внутрибольничной заболеваемости;

– рекомендовать работодателям обеспечить входной контроль заболевших сотрудников, обеспечить комфортный температурный режим в помещениях.